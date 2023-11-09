林子閎1個月增肥10公斤！曝女友必備條件 說教個性遭郭書瑤冷嫌
郭書瑤、林子閎、林莎、周智慧、鄧偉德今（9）日趕拍TVBS原創劇集《完全省錢戀愛手冊》，現場開放媒體探班，林子閎愛說教的個性，被郭書瑤嫌棄「很像阿伯」，但他也沒辦法反駁，因為就是事實。該劇在講省錢生活，林子閎坦言花錢都不看價錢，理由是他物欲和食欲都極低，其實很少花費，所以當要買東西時，也不會計較太多。他大部分的花費應是在交通部分，以及家中後院的10幾隻寵物龜，單身的他已經表明態度，如果另一半不喜歡烏龜要拋棄牠們，「我不接受，就不會在一起了」，郭書瑤再度給他一個新封號「龜仙人」。
記者蔡依庭／台北報導
林子閎為了幫有糖尿病的媽媽做人體實驗，近年來只吃一餐，結果老媽不適用此方式，但他也就習慣了。他因為太瘦被要求增胖，要不然站在身高190公分的新加坡演員鄧偉德旁，真的是太瘦弱了。他花1個月的時間增胖，一餐吃2、3人份，一開始身體不習慣非常不舒服，「刻意吃，身體不適應感覺昏昏的」，好險他努力沒白費，180公分的他，最終胖了10公斤、目前體重72公斤。
林子閎這種令人羨慕吃不胖的身材，光呼吸就飽了，讓郭書瑤非常羨慕。關於消費，郭書瑤除了基本的維持生命的吃喝花費外，也愛上網購物，但還是會克制「畢竟我還有房貸」，會先把東西放進購物車，過2天才決定是否真的要購入。林莎則是和師兄林子閎一樣，不太花錢，通常都待在家睡覺，也是省錢的一種方法。
現在，郭書瑤和林子閎都單身也沒新對象。郭書瑤先宣判今年不會有機會了；林子閎則是每天有10幾隻烏龜陪伴就夠了。他在家裡的後院給龜龜們足夠的生活空間，有規定寶貝們不能爬上床，以餵食飼料為主，大概是他花費第二多的消費，還害羞說自己衣服只有幾套「連續3檔戲開鏡都穿一樣」，連經紀人都看不下去，逼他走出外面的世界，多買衣服、多出去玩，否則30歲的林子閎就像個與世隔絕的老頭子。
該劇有2位新加坡演員，已經來台1個月的時間。周智慧首次到國外拍戲，很滿意台灣的天氣，很愛騎U-Bike到處晃晃，否則新加坡太熱，她都只會開車。鄧偉德認為台灣劇組都很照顧人，只是因為他有在keep身材，劇組便當比較不適合他，所以他若自己買飯吃，都天天吃健康餐。郭書瑤推薦他們去吃火鍋，但還沒空盡地主之誼，周智慧和鄧偉德有自行先去逛寧夏、士林夜市，一旁主持《食尚玩家》的林莎則列出許多美食名單給外國朋友。
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