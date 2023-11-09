縣市合作共推大新竹輕軌！竹市府召開「新竹輕軌專家座談會」

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前台北捷運公司董事長蔡輝昇表示，輕軌先期路線應連接至高鐵新竹站，一次到位！縣市紅線及藍線一起做、機廠共用，才能發揮軌道運輸效益。逢甲大學退休副教授李克聰表示，大新竹地區一定要有軌道運輸，和高鐵相連發揮軌道經濟效益，並針對新竹科學園區交通與環境特性，分期分階段施工。前台北市交通局副局長鄭佳良也表示，輕軌先期路線（紅線）至少延伸至高鐵新竹站， 加強轉乘規劃，解決台鐵與高鐵轉乘不便的情形。
淡江大學教授、前台北市政府交通局長羅孝賢書面意見也指出，建議以先導公車培養運量及私人運具管理，引導使用大眾運輸；軌道建設為百年建設，宜以大新竹生活圈整體考量，以發揮軌道運輸效益。交通大學退休教授張新立書面意見表示，應將台鐵六家線競合關係納入考量，並加強輕軌與公共運輸轉乘接駁計畫，提升輕軌運量。
交通處長倪茂榮表示，過去新竹輕軌先期路線紅線與新竹縣政府多次協調未有共識，且涉及台鐵六家線競合關係，故以先期路線紅線從新竹火車站至台鐵新莊站方案提報交通部審查；交通部亦在去年12月5日召開審查會議，當時會議結論針對此計畫尚有路線規劃方案、運量過於樂觀、園區內經費分攤方式、維修機廠規模配置與選址及其他相關議題等意見。
交通處指出，高市長上任後即指示市府團隊依交通部審查意見，責請秘書長張治祥率交通處積極拜會新竹縣政府、新竹科學園區管理局、國立清華大學、國立陽明交通大學、工研院及交通部台灣鐵路管理局等單位，釐清新竹輕軌先期路線方案、縣市合作等課題，盼突破瓶頸，發揮新竹輕軌最大效益。
交通處表示，新竹輕軌先期路線（紅線）原規劃串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區及台鐵新莊車站，為發揮大新竹輕軌路網效益，竹市府秘書長張治祥與竹縣府秘書長陳季媛於今年7月27日主持協調會議，初步凝聚共識，竹市先期路線（紅線）從台鐵新竹站延伸高鐵新竹站，完成三鐵串聯，竹縣府也正在規劃新竹縣整體路網及先期路線藍線，紅線與藍線串聯新竹舊城區、科學園區、高鐵新竹站及竹北生活圈等四大生活圈，後續將共同努力向中央爭取核定。
交通處補充，座談會多位專家學者皆表示，應將先期路線（紅線）延伸至高鐵新竹站，並和新竹縣藍線串聯，發揮軌道運輸最大效益；新竹輕軌路線行經國內產值最高之新竹科學園區，經費分攤宜由行政院協調，讓科技重鎮的大新竹地區也能享有優質、便利的公共運輸服務。市府也將按專業意見提出修正路線，積極與新竹縣、園區協調進行路線方案評估，並依審查意見修正可行性研究報告，儘速呈報交通部審查核定。