Gogoro「用iPhone感應」就能騎！新功能被讚爆 油車族罕認了羨慕
Gogoro昨（8）日推出全新功能「Apple錢包機車鑰匙」，Gogoro車主可以透過iPhone手機或Apple Watch感應啟動電動機車，功能推出後，讓不少車主大讚超級方便，更讓油車車主罕見羨慕表示：「也想體驗QQ。」
記者賴禹妡／綜合報導
Gogoro推出新功能為「Apple錢包機車鑰匙」，讓車主不必透過卡片鑰匙或Gogoro APP就能啟動電動機車，且未來還會新增Apple「尋找（Find My）」功能，可以定位Gogoro車輛位置，迅速找到機車所在地。
不過「Apple錢包機車鑰匙」不支援Gogoro 1系列、Gogoro S1及Gogoro VIVA，因車體功能需滿足對應認證的NFC讀取晶片與軟體，因此部分舊款車種無法使用，但Gogoro官方也承諾「正在持續努力推進中」。
有網友將Gogoro新功能的資訊轉發到PTT上，並大讚「這大概是Gogoro近年來真的讓人感到最智慧的一個東西…但也不是所有車種都支援」，同時也遺憾這些功能安卓用戶（Android）無法享受。
消息曝光後，許多車主紛紛留言「手錶靠一下就解鎖，連鑰匙都不用拿」、「雖然Gogoro某些方面有點討厭，但這個給推，反觀油車」、「油車車主表示也想體驗QQ」、「除了一踢即行之外的最有感更新」、「期待很久，NFC真的超好用的」、「五年前在日本地鐵體驗過NFC過站，真的嚇到，方便度超扯的」。但仍有部分人直言，「有感更新，不過用手錶感應不太順，當備用剛好」、「月租費還是要付pass」。