明揚火災捐款逾1.8億　罹難消防員每名發521萬、罹難者每名210萬

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由於捐款金額明確指定給罹難者家屬，會中決議按指定用途先行撥付。具體指定給10位罹難者的捐款共2,100萬元，每位210萬元；另外指定給4位罹難消防人員的捐款共1,244萬元，每位311萬元，再加上前述210萬，使得每位罹難消防人員總額為521萬元。
為照顧整體家庭成員，委員會討論並決議了罹難者扶助金發放順位。首要順位為配偶、子女、父母，其次是兄弟姊妹，再次是祖父母、孫子女，而款項將依順位人數均分撥付。其他專案款項將用於罹難者家屬扶助金、傷者扶助金、罹難者子女及嚴重外傷者子女教育資助等。為確保罹難者子女的教育費用，委員會同意將教育補助納入捐款運用計畫，預計以信託方式處理，並於下次會議提報及評估。
針對明揚大火109位傷者，社會救助金專戶委員會採用外傷嚴重度分數（ISS）為認定標準。至11月8日，已收回32份傷者案例及家屬資料，並持續進行中。專戶委員會希望在11月底前完成收集ISS診斷證明書，以便盡快撥付扶助金。
為更準確認定傷者的傷病程度，特別針對燒燙傷、吸入性燒灼和創傷壓力症候群等症狀，大會要求縣府衛生局評估並徵詢專業醫師意見，以增加相關ISS分數，並在下次會議提出方案供委員會討論。这將影響後續扶助金額的討論。