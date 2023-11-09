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明揚火災捐款逾1.8億　罹難消防員每名發521萬、罹難者每名210萬

▲0922明揚火災爆炸災害，專案捐款運用第二次臨時會上決議，罹難消防員每名521萬及罹難者每名210萬。（圖／明揚火災資料照）
▲0922明揚火災爆炸災害，專案捐款運用第二次臨時會上決議，罹難消防員每名521萬及罹難者每名210萬。（圖／明揚火災資料照）

記者莊全成／屏東報導

針對「0922火災爆炸災害」專案捐款的運用計畫，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會在第二次臨時會上決議了捐款分配方案，涵蓋罹難者和消防員家屬的支持計劃。將根據指定用途先行撥款，每位罹難者家屬將獲得210萬元，而消防罹難員家屬每人將獲得521萬元。縣府社會處將儘速協助將款項撥至指定家屬帳戶。

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▲捐款筆數超過1萬1千筆，累積達1億8,806萬8,945元，救助金專戶管理運用委員會在第二次臨時會上決議了捐款分配方案。（圖／記者莊全成翻攝）
▲捐款筆數超過1萬1千筆，累積達1億8,806萬8,945元，救助金專戶管理運用委員會在第二次臨時會上決議了捐款分配方案。（圖／記者莊全成翻攝）
這項專案捐款自9月23日開始至10月22日，捐款筆數超過1萬1千筆，累積達1億8,806萬8,945元。捐款中，警消人員善款指定金額為新台幣4,944萬9,228元。

由於捐款金額明確指定給罹難者家屬，會中決議按指定用途先行撥付。具體指定給10位罹難者的捐款共2,100萬元，每位210萬元；另外指定給4位罹難消防人員的捐款共1,244萬元，每位311萬元，再加上前述210萬，使得每位罹難消防人員總額為521萬元。

為照顧整體家庭成員，委員會討論並決議了罹難者扶助金發放順位。首要順位為配偶、子女、父母，其次是兄弟姊妹，再次是祖父母、孫子女，而款項將依順位人數均分撥付。其他專案款項將用於罹難者家屬扶助金、傷者扶助金、罹難者子女及嚴重外傷者子女教育資助等。為確保罹難者子女的教育費用，委員會同意將教育補助納入捐款運用計畫，預計以信託方式處理，並於下次會議提報及評估。

針對明揚大火109位傷者，社會救助金專戶委員會採用外傷嚴重度分數（ISS）為認定標準。至11月8日，已收回32份傷者案例及家屬資料，並持續進行中。專戶委員會希望在11月底前完成收集ISS診斷證明書，以便盡快撥付扶助金。

為更準確認定傷者的傷病程度，特別針對燒燙傷、吸入性燒灼和創傷壓力症候群等症狀，大會要求縣府衛生局評估並徵詢專業醫師意見，以增加相關ISS分數，並在下次會議提出方案供委員會討論。这將影響後續扶助金額的討論。

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