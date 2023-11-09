才說台中沒有演唱會！盧秀燕宣佈：五月天25週年跨年連6場來了

五月天、盧廣仲跨年戰台中　宇宙人、美秀集團、芒果醬也來了

▲新生代人氣樂團芒果醬Mango Jump將在台中跨年。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
▲新生代人氣樂團芒果醬Mango Jump將在台中跨年。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）

記者顏幸如／台中報導

繼五月天宣布跨年檔期在台中連辦6場25週年演唱會，台中市政府今曝光跨年晚會第二波卡司，繼第一波的黃明志、盧廣仲，第二波有宇宙人、美秀集團、芒果醬等三團，一路狂歡到元旦凌晨1時不間斷。市府透露，接下來還有意想不到的重量級卡司登場，要搶訂房的歌迷動作要快。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲三金歌王「小隊長」盧廣仲是台中跨年晚會的主場歌手之一。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
▲三金歌王「小隊長」盧廣仲是台中跨年晚會的主場歌手之一。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
▲大馬創作鬼才黃明志將在台中跨年晚會表演。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
▲大馬創作鬼才黃明志將在台中跨年晚會表演。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
超級天團「五月天」宣告12月31日將在台中洲際棒球場舉辦跨年演唱會，陪歌迷一起邁向嶄新的2024年，全新的25周年演唱會取名「回到那一天」，自 12月31日至1月7日一連6場，要帶所有五迷搭上時光機回味青春。台中市長盧秀燕昨晚在臉書同步宣佈令五迷期待的喜訊，今（9）日台中市新聞局趁熱打鐵，再公佈台中市舉辦跨年晚會的第二波卡司。

▲台中市政府公佈美秀集團為跨年晚會卡司。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
▲台中市政府公佈美秀集團為跨年晚會卡司。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
▲金曲獎最佳樂團宇宙人將在台中跨年。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
▲金曲獎最佳樂團宇宙人將在台中跨年。（圖／台中市政府提供，2023.11.09）
新聞局說明，台中跨年在全台最大的戶外場地水湳中央公園舉辦，主推「攻蛋陣容」，除了先前公開的大馬創作鬼才黃明志、三金歌王「小隊長」盧廣仲，身為搖滾樂團的發源地，台中長期培養出不少死忠樂迷，此次跨年更祭出聽團仔們的愛團名單，包括金曲最佳樂團宇宙人、超夯獨立樂團美秀集團、新生代人氣樂團芒果醬Mango Jump，三大夯團接力登上水湳中央公園舞台飆唱，之後還會有意想不到的重量級卡司登場。根據消息透露，該重量級卡司極可能是外國知名藝人。

才說台中沒有演唱會！盧秀燕宣佈：五月天25週年跨年連6場來了

五月天驚喜宣布唱跨年！「台中一口氣唱6場」　門票開賣時間曝光

黃明志豪捐1300萬救同胞！台中唱跨年　掛保證「一定有辣妹」

盧廣仲唱到一半！曾國城帶一票人衝上台　放話讓他唱到12點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞