五月天、盧廣仲跨年戰台中 宇宙人、美秀集團、芒果醬也來了
繼五月天宣布跨年檔期在台中連辦6場25週年演唱會，台中市政府今曝光跨年晚會第二波卡司，繼第一波的黃明志、盧廣仲，第二波有宇宙人、美秀集團、芒果醬等三團，一路狂歡到元旦凌晨1時不間斷。市府透露，接下來還有意想不到的重量級卡司登場，要搶訂房的歌迷動作要快。
記者顏幸如／台中報導
超級天團「五月天」宣告12月31日將在台中洲際棒球場舉辦跨年演唱會，陪歌迷一起邁向嶄新的2024年，全新的25周年演唱會取名「回到那一天」，自 12月31日至1月7日一連6場，要帶所有五迷搭上時光機回味青春。台中市長盧秀燕昨晚在臉書同步宣佈令五迷期待的喜訊，今（9）日台中市新聞局趁熱打鐵，再公佈台中市舉辦跨年晚會的第二波卡司。
新聞局說明，台中跨年在全台最大的戶外場地水湳中央公園舉辦，主推「攻蛋陣容」，除了先前公開的大馬創作鬼才黃明志、三金歌王「小隊長」盧廣仲，身為搖滾樂團的發源地，台中長期培養出不少死忠樂迷，此次跨年更祭出聽團仔們的愛團名單，包括金曲最佳樂團宇宙人、超夯獨立樂團美秀集團、新生代人氣樂團芒果醬Mango Jump，三大夯團接力登上水湳中央公園舞台飆唱，之後還會有意想不到的重量級卡司登場。根據消息透露，該重量級卡司極可能是外國知名藝人。