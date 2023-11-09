證交稅連6紅提前達標！前10月稅收再創新高　全年超徵上看3700億

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不僅如此，累計前10月共有10大稅目實徵淨額達成全年預算數，包括特銷稅（162.1%）、贈與稅（140.2%）、遺產稅（135.1%）、綜所稅（118.5%）、印花稅（106.2%）、房屋稅（104.8%）、娛樂稅（103.7%）、證交稅（103%）、牌照稅（101.6%）及營所稅(101.1%)。
在證交稅部分，財政部表示，今年10月及累計前10月上市櫃股票平均每日成交值3118億元、3305億元，分別較去年同期的2226億元、2945億元，成長40%、12.2%，也使得10月證交稅實徵淨值有152億元，較去年同月增加39億元，年成長34.8%；累計前10月證交稅有1598億元，年增124億元，年成長8.4%，也提前達到全年預算數。
土增稅部分，10月實徵淨額58億元，年增1億元，年成長2%；累計前10月實徵淨額616億元，年減少170億元，年衰退21.6%，財政部解釋，主要是去年有大額稅款案件，10月土增稅徵起件數4萬1031件，年增2402件，成長6.2%，累計前10月土增稅徵起件數43萬8183 件，較去年同期少5萬656件，年減10.4%。
至於今年稅收會「超徵」多少？以目前稅收來看，財政部預估，全年中央稅收可超過預算數2200億至2800億元，全國稅收則有望超過預算數3000億至3700億元，但最後要要看11月、12月稅收實際情況而定。