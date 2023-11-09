名家論壇》韋安／侯柯民調誰強？柯文哲「秋蟬」行動徹底打敗自己

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然而，侯柯2人的民調和民意支持度，到底誰比較強？
柯民調比侯高，曾經是「真的」，但早已「過去式」。8月以前，民調「柯高侯低」是客觀現實。但自8月起，侯柯支持度基本已打平，呈現麻花卷狀態。而現在，侯已超出民調誤差範圍值以為外地領先柯。
具體的分析和憑證如下：
《美麗島電子報》2024總統大選追蹤民調，賴侯柯三腳督情況下，6月底的支持度，柯文哲28.6％，侯友宜17.1％。「柯贏侯高達11.5%」。
而美麗島昨天（8日）公佈的追蹤民調第68波，三腳督情況下，賴清德36.5%、侯友宜27.8%、柯文哲20.1%，「侯贏柯7.7%」。從10月底開始，侯柯的差距就加大到6%至9%之間。
美麗島民調委託台灣業界權威，戴立安負責製作執行。戴以其專業和長期經驗，堅持採用全市話方式調查，並認為目前市話調查的結果，是最科學準確和接近真實民意。
不過，柯文哲和白營對全市話的調查方式很有意見，認為要含手機的調查，才能訪問到支持他的年輕族群。那麼，就來看看，柯營認為有「公正性」，採一半市話，一半手機調查的TVBS民調。
同樣三腳督狀態下，TVBS幾個月來的民調結果為：
06/16，侯23%，柯33%，柯贏10%；
07/26，侯25%，柯32%，柯贏7%；
08/24，侯22%，柯28%，柯贏6%；
09/01，侯19%，柯23%，柯贏4%；
09/26，侯21%，柯22%，柯贏1%；
10/24，侯22%，柯24%，柯贏2%。
根據美麗島及tvbs這2家，具一定公信力民調的調查結果數據，綜合分析結論：
1、全市話民調，侯的支持度，由大幅落後柯（11.5%），到目前已穩定超越柯（7.7%）：
2、半市話半手機調查，侯由原本落後10%，追趕到目前只相差1%、2%；
3、自8月起，支持度「侯升柯降」已成為明顯的民意趨勢；
4、全市話調查中，在老年選民支持度較高的侯友宜，已贏到7趴以上。對柯極為有利，能反應年輕選民支持意願的含手機民調，柯則只贏到1、2趴。實際上，真實的民意支持取向，侯應該已穩定領先柯，而位居第二。
5、若是考量年輕人實際投票率會較低，侯柯2人真實民意支持度，和未來得票率差距，比2人在民調差距上還會更大。
柯文哲雖然嘴上「不科學」，誇大和膨脹自己的民調支持度，和穩贏侯，但心裡還是務實科學，可能早看到自己被侯反超的現實。
在侯友宜9月中，自訪美返台後，柯文哲便開始了一場「秋蟬狂鳴」冒險行動。主動出擊，高調主導藍白合議題，虛張聲勢和創造聲量，竭盡所能地支撐和拉抬自己的民調。希望在藍白合談判，左右民意、唬住國民黨，來取得對自己最有利的條件。
不過，焦慮、急迫讓柯偏離現實和理智，「秋蟬狂鳴」般地叫價、喊話、放話。接連狂言和失言，如「比民調，輸了退選」，「讓給侯選，他也選不上」，「副手希望找藍營一男一女，不要侯」。
他希望用話術，貶低羞辱壓著對手，並拉抬身價和籌碼。製造「柯當正的才能贏」和自己「勝率最高」的煙霧和假象。誤導支持政黨輪替的民意，恐嚇忽悠藍營小雞，極限施壓國民黨並分化藍營高層。
柯文哲曾引用尼采名言「凡殺不死我的，必使我更強大」，也學習毛澤東的政治謀略，「敵人要少，朋友要多」。這兩位名人都成就非凡，但行為舉止都不同凡人，不算很正常。
柯只傲氣的以為，沒人能打敗和「殺死」他，但忘了還有一句，「最大的敵人永遠是自己」。接連的誇張、失控、離譜的言行，和顯露出荒唐的邏輯和謀略。讓選民瞬間清醒和看清，柯的品性、實力、戰力，原來是如此這般。並收回原本對柯的敬畏和支持，非綠、包、泛藍、中間的民意，出現大規模流動，提前發生「棄柯保侯」效應。
藍營高層也被嚇到了，這個「朋友」太恐怖和有點「不正常」。不是來合作共創雙贏，而是要把國民黨「拆家」，寄生和巧取豪奪。結果，柯還裝得可憐巴巴，說是國民黨把他當「乞丐」。
至於，柯最新公佈3份民調，想證明自己民意基礎有多強，並怪罪藍營不敢比民調，才導致藍白合破局。其實根本多餘，自曝其短和繼續上演，「柯文哲打敗柯文哲」。
這些原本應該是「內參民調」，因神秘而引入聯想半信半疑，但攤在陽光下卻失去可信度和說服力。對柯只有減分效應，不會有加分。
三份民調的結果都是，「只有柯才能贏過賴清德，而侯贏不了」；從民調數據中分析得出，「柯目前民意支持度，平均大贏侯8%以上」。
不過，公佈民調的記者會上，柯好像不太好意，來解讀這些民調中的具體細節。他只強調，「該怎麼組合大家應該都知道」。讓大家自己看，就會懂了。
這3份民調，均為手機&市話混合方式調查。以「柯賴郭」、「侯賴郭」2種，百分百不可能出現在2024總統大選中組合，進行支持度互比調查。
還有，除了以不可能組合來調查民意取向，柯在這些民調中，贏的也「不太光彩」。媒體人張禹宣在臉書中指出，其中2份民調的原始數據，柯是輸侯的，經過某種「加權」後的數據，柯才贏了侯。
這種不自然又不科學的策略性民調操作，只會消除而非鞏固，一些選民長期以來，對柯民調都比侯高的慣性認知。所以才說，此舉是再次上演，「柯文哲打敗柯文哲」。
民進黨當然更懂民調真偽，和了解現實的民意。但是賴營最近卻聲勢浩大，開記者會，宣佈請最了解柯的姚立明擔任選辦主委，賴清德親口說，「姚老師會幫助我打敗柯文哲」。對外宣示已柯當「主要敵人」，要開始強打柯文哲。
不過，在柯民調已明顯往下走的時機點，綠營的大動作不過是裝模作樣地「打假球」。擔心柯若垮了，支持度「侯升柯降」趨勢繼續下走，賴侯柯的支持度，會從「433」變成「442」。
還是綠營最會打選戰，已在未雨綢繆，提前佈局防範，侯友宜在三腳督之下，獨立參選就能取勝可能。支持政黨輪替的民意，也開始重新盤整和思考。還需要期待藍白合嗎？未來三腳督選戰之下，到底應該棄誰保誰？看到柯文哲「自己打敗自己」的功力，要如何評估他還有多少「有效戰力」？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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