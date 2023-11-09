小紅老師告NONO官司未完！停更1個月發聲 悲吐媽媽「腦幹中風」
網紅「小紅老師」6月揭發藝人NONO（陳宣裕）猥褻、性侵，並集結多名受害者提告，目前全案進入司法流程。官司尚未落幕，小紅老師日前突停止更新臉書，上回發文已是9月25日，消失1個多月，令不少粉絲擔心。今（9）日她終於發聲，並透露，訊息未回、未更新社群是因為「每天腦中都是ㄧ片白，在南北兩個城市往返，等著加護病房的30分鐘探視」，原來小紅老師媽媽腦幹中風，現在加護病房插管治療，只能倚賴著呼吸器延命。
記者黃盈容／綜合報導
小紅老師表示，「以前我都會說，如果要插管就讓我死吧！沒想到面對死亡，真的沒辦法那麼瀟灑」。媽媽腦幹中風，她坦言能活下來已經是奇蹟，直嘆「看著媽媽插滿管，只能倚賴著呼吸器，醫生説時間久了有感染的風險，做氣切手術也有出血或其他併發症的可能，要趕快做決定，我還是果斷的簽了同意書。」
小紅老師說到，「以前的人總說插管氣切就是瀕死了，我怕我媽心裡也這麼想」，並透露媽媽那幾天狀態不太一樣，「像是放棄希望，麻木的直視前方不看我ㄧ眼」。小紅老師很不捨媽媽，也擔心媽媽恨她，「我站在外面哭了，我跟我哥說我們沒問過媽媽，她可能不願意，是不是會害了她？如果狀況更糟怎麼辦。哥哥説我們的所有決定，都是為了讓媽媽活下來，只要能活下來就好。」
小紅老師現只能陪伴和鼓勵媽媽，並呼籲「健康無價，真的無價，希望大家重視自己身體的每個警訊，並常常關心身邊愛的每一個人」。
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