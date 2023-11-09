張忠謀對經濟重大貢獻！蔡英文笑稱在黃仁勳後致詞有壓力

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蔡英文表示，李國鼎是台灣經濟奇蹟的領航者，帶領台灣走過關鍵年代，他在擔任行政院政務委員期間，確立台灣高科技產業發展的政策，行政院也因此成立新竹科學園區，當國內企業都還不熟悉半導體時，李資政曾經一一拜訪國內企業，為兩家半導體公司奔走、募款。
蔡英文提到，張忠謀曾說，「沒有李國鼎，就沒有台積電」；她相信，熟悉李資政的朋友、貴賓，都會認同張這句話，也會認同他就是第一屆李國鼎獎的不二人選。
蔡英文表示，張忠謀是她非常敬重的前輩，也是請益國政的好友，對台灣高科技產業以及經濟發展，同樣具有非常重大的貢獻，她在2018年頒贈張創辦人「一等卿雲勳章」，感謝其對國家的貢獻。
蔡英文指出，這個月，張忠謀將第6度代表她出席APEC「經濟領袖會議」，向國際社會傳達台灣是有能力、可信賴的合作夥伴；她要感謝張忠謀的付出，協助台灣走向世界，他努力的心血，也讓世界走進台灣。
蔡英文認為，台灣的半導體產業能在世界占有領先地位，絕非偶然，李資政和張忠謀共同奮鬥的故事，是台灣經濟史上珍貴的一頁，更是持續彰顯全球半導體發展，極為關鍵的一章。
蔡英文強調，未來，政府會繼續發揮台灣的優勢，提升國際競爭力。除了持續推動「5+2產業創新」以及「六大核心戰略產業」，也要透過跨部會合作在明年推動「晶創台灣方案」，來吸引創投及新創、國際人才以及資金挹注台灣，帶動各行各業的創新應用。
蔡英文感謝現場先進，因為大家的付出，台灣的產業才能在瞬息萬變的全球競爭中，站穩關鍵地位，也期待，政府和民間能繼續攜手密切合作，為產業帶來創新變革，布局台灣未來的百業創新。
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