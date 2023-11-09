巴拿馬環保人士封路抗議！男子要求讓道未果 竟當眾開槍擊斃2人
巴拿馬環保團體在巴拿馬市泛美公路（Pan-American Highway）封路抗議，反對政府允許當地銅礦場延長採礦權20年。封路抗議進行到第3週，一位擁有美國和巴拿馬雙重國籍的77歲男子，試圖說服抗議者讓出一條路給民眾通行，在激烈爭吵過後，男子竟在眾目睽睽下，掏槍朝抗議群眾射擊，造成兩人死亡。警方趕到現場將男子逮捕，巴拿馬總統柯狄索（Laurentino "Nito" Cortizo）也發聲譴責槍手暴行，並向死者致哀。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，由於不滿加拿大第一量子礦業（First Quantum Minerals）在當地的礦場獲得至少20年的延長採礦權，巴拿馬環保人士發動抗議，並封鎖了通往礦場的泛美公路。
抗議活動持續進行了3個禮拜，封路對於週遭學校與民眾生活都帶來影響。擁有美國和巴拿馬雙重國籍的退休律師暨教授達林頓（Kenneth Darlington），於本月7日前往泛美公路的抗議現場，試圖勸說抗議人士縮小抗議規模，空出一條路給民眾通行。
但是達林頓與抗議人士的談話很快演變成口角爭執，達林頓於是掏出手槍威嚇，並開始自顧自地清除路障。這時有位抗議人士朝達林頓吼說「你為什麼不開槍？」不料達林頓竟真的在眾目睽睽下射殺那位抗議人士。
達林頓開槍後繼續清除路障，另位抗議人士想要靠近達林頓，結果也被開槍擊中。之後警方趕到現場，當場將達林頓逮捕，並上銬帶走。而被開槍擊中的兩位抗議人士，一位當場死亡，一位則是送醫後宣告不治。
由於抗議現場本來就聚集了許多民眾與媒體，沒人想到竟會有槍殺案在這裡發生，社群網路上瘋傳許多現場民眾拍下的照片與影片。槍擊案發生後，抗議活動進一步擴大，從原本的反對採礦變成對於政府的廣泛不滿，加劇了當地的社會緊張局勢。