直擊／千人在西門町堵町田啓太！人群中竟然驚見「菅田將暉」
日本男星町田啓太今（9日）晚間出席參演的《電影版 勿說是推理》首映會，他一現身西門町樂聲影城，戶外廣場人潮擠得水泄不通，千名粉絲下班下課直衝現場，為的就是目睹偶像風采，更有粉絲扮成電影男主角菅田將暉，頂著爆炸頭搶拍台上的男神，町田啓太爆棚人氣可見一斑。
記者陳雅蘭／台北報導
町田啓太近年陸續以《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《今際之國的闖關者》等劇走紅，他合作影帝菅田將暉共演《電影版 勿說是推理》，今特地抵台宣傳，這也是町田啓太第一次來台灣，從接機到首映會都有滿滿粉絲追逐，魅力不容小覷。
町田啓太揮別抵台的休閒風，晚間將中短髮往後梳，穿著黑色西裝現身紅毯，現場尖叫聲此起彼落，讓町田啓太留下深刻印象。
事實上，町田啓太下午接受台灣媒體訪問時，就透露被台灣粉絲的熱情嚇到，他說：「台灣粉絲真的很溫煖！不只氣候，人情味也是！」
町田啓太晚間展現苦學已久的中文：「大家好，我愛台灣！我帥不帥？ 」台下粉絲予以熱情尖叫聲回應。他很驚訝今天有這麼多人為了他來到現場，町田啓太笑說：「大家是不是認錯人了？以為來的是菅田將暉。」相當幽默。
電影公司「車庫娛樂」特別準備四個寶盒送給町田啓太，四個寶盒呼應電影中四位遺產繼承候選人的倉庫，內容包含眼鏡，象徵町田啓太電影中的造型，他現場戴起眼鏡並用中文問大家：「帥嗎？」再度引起粉絲熱情尖叫，他也承諾下次會戴眼鏡再來台灣。《電影版 勿說是推理》11月10日在台上映。