氣象署「變天提醒」！　明天桃園以北天氣變涼、下雨機率高

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氣象署預報員黃恩鴻指出，今（9）日台灣附近偏東南風，呈現晴到多雲的天氣型態，而從明（10）日開始，因鋒面南下，東北季風增強，迎風面的北部、東半部會有明顯的天氣變化。氣溫部分，明天北部、東半部高溫還是有29度到30度，中南部則有30~32度溫暖悶熱的氣候，全台低溫會來到22~24度。
降雨部分，今晚到明天上午，只有在恆春半島會有零星的短暫雨，而過了中午之後，鋒面通過，明天下半天桃園以北、東北部及金馬下午起逐漸受鋒面影響，轉有短暫陣雨。基隆北海岸、東北部山區有較大雨勢。花東也轉局部短暫陣雨。新竹、苗栗雲量增多，臺中以南多雲到晴，山區午後零星降雨。鋒面過後，北部、東北部晚間開始降溫。至於週六、週日的假期時間，桃園以北、東半部受東北季風影響，有局部短暫雨。基隆北海岸、東北部降雨範圍較廣，有局部較大雨勢。新竹以南地區多雲到晴。
氣象專家簡瑋靚提醒，週五北方將有鋒面通過，時間點約落在中午前後，這波東北季風可持續到下週二，而且週六到下週一有華南水氣東移的情況，持續有降雨的機會，加上北方冷空氣也有遞補南下的趨勢，北部將有一段比較溼冷的時間，預估市區低溫可降至18度左右，白天高溫約在23度以下。中南部內陸約略降1-2度、降溫幅度還不太明顯，不過下週一二中南部內陸的高溫也會降到28-29度以內，才有些轉涼的感覺。