扮演離岸風電產業要角！台灣港務與英國聯合港口簽署合作備忘錄
台灣港務公司8日下午，在高雄港旅運中心與英國聯合港口公司共同簽署合作備忘錄，期開啟雙方就浮動式風電於港埠基礎設施之資訊交流與經驗分享，進而探討未來業務合作之可能性。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司與英國聯合港口公司(Associated British Ports, ABP)簽署合作備忘錄儀式，是由台灣港務公司董事長李賢義主持，並與外交部歐洲司副秘書長李秀窈、台灣港務公司執行副總經理王錦榮、投資事業處資深處長黃一民、航港局副局長劉志鴻、航政司簡任技正盧清泉、英國在台辦事處代表鄧元翰John Dennis及英國聯合港口公司總監Andrew Harston見證下，由台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠及英國聯合港口公司離岸風電部門總監Andy Reay代表簽署合作備忘錄。
台灣港務公司董事長李賢義表示，英國的港口，是由五大港口公司運營，英國聯合港口公司為英國最大港口公司，管理英國21座港口，提供約20萬個就業機會，掌握英國四分之一的海運貿易市場，為能源、郵輪、貨櫃、農產品、汽車、森林產品和鋼鐵產業提供服務。
李賢義說，英國聯合港口公司其所擁有的21座港口，均鄰近英國主要風場，為各風場開發商提供客製化設施以滿足其需求，台灣港務公司為加強雙方實質交流，曾前往英國拜訪英國聯合港口公司Henrik L. Pederson總裁，針對離岸風電於港口之發展進行經驗交換。
李賢義指出，面對全球因溫室氣體排放造成之氣候變遷及環境急遽惡化，淨零碳排已成為必然的趨勢，而離岸風電作為潔淨、環保、可再生的新能源，對減少碳排放及改善空氣品質等各方面有著重要作用，為能源轉型中不可或缺的角色之一。
李賢義並指出，港口在離岸風電產業發展扮演關鍵要角，台灣國際商港未來如何因應浮動式風電發展所需的港埠基礎設施，為此次簽署合作備忘錄中主要交流重點，盼藉由業務交流汲取來自世界各國成功的港口行銷及經營策略，透過與國外港口交流，累積經驗提升國際競爭力，朝國際性專業港埠經營集團邁進。