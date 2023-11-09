日本半導體廠有意加碼投資台灣！王美花：明年首季估招百億資金

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開幕典禮冠蓋雲集，特別邀請日華議員懇談會會長古屋圭司、日本臺灣交流協會理事長谷崎泰明、日本貿易振興機構（JETRO）理事高島大浩及眾議員和田有一朗；台灣方面包過台北駐日經濟文化代表處大使謝長廷、國際貿易署署長江文若、國立故宮博物院副院長黃永泰、中華文化總會副秘書長喻小敏、SEMI國際半導體產業協會總裁曹世綸等，及台日政商及企業貴賓近400人出席盛會。
王美花於會中表示，台日產業合作關係超過半個世紀，且隨著台灣產業轉型發展高科技事業，鼓勵業者投資研發，發展出如資通訊、半導體等優勢產業，與日本在產業互補合作的基礎上，成為策略夥伴，進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業，共同發展數位轉型合作商機，打造具備安全可信賴的供應鏈體系。
她受訪時指出，台日產業合作愈來愈緊密，此行也拜訪包括富士軟片、荏原製作所等半導體廠商，他們都有意願加碼投資台灣，總體投資金額預計將達新台幣100億元，計畫將在明年第一季落實。
她提到，目前台積電熊本廠的建廠非常順利，看來應該會是台積電在海外最先量產的工廠，同時，由於台積電在日本設廠，日本各界也因此更進一步更了解台灣產業，帶動日本更多的隱形冠軍來台投資，是雙向有利的合作方向。
貿協董事長黃志芳則指出，日本台灣交流協會在去年做了一項台灣民意調查，發現台灣人最喜愛的外國第一名是日本，同時台北駐日經濟文化代表處做的調查發現，日本國民對台灣的親近感高達75.9%，這樣互有好感的鄰國，難得且珍貴，也因為有共同的自由民主價值和對傳統文化的重視，多年來面對天災地變及疫情的挑戰時，能像一家人般相互扶持共度難關。
他接續說道，在經貿上，台日也是最密切的合作夥伴，日本企業的專注、嚴謹精神一向是台灣學習的對象，近年來台灣在半導體和資通訊科技的進步，也讓台日兩國在未來人工智慧的時代成為最好的夥伴，台積電、力積電先後在日本設廠，將為兩國產業合作開啟新的里程碑。
此次台灣形象展以智慧永續生活為主軸，規劃智慧生活、智慧交通、智慧零售、智慧醫療等展區，帶來135家優質的台灣企業產品，並首次以一日生活的情境方式展出；除了優質的產業硬實力，也帶來全球知名的國立故宮博物院的虛擬故宮展演；另外由中華文化總會策畫的台灣廟埕文化，呈現台灣民眾一日的數位生活日常；蘭花館則展示台灣特有蘭花種，將參觀者帶回到與恐龍同時存在的白堊紀時代。
為了配合台灣形象展的主題，展期中舉辦「臺日半導體產業合作論壇」及「AI元宇宙創新合作論壇」，邀請兩國的產業領袖，於論壇中進行深入交流討論，促進台日之間的戰略聯盟與產業合作。