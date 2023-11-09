緬北叛軍武裝攻擊持續　緬甸總統稱國家恐陷分裂

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據軍政府控制的報紙「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar），總統明穗（Myint Swe）昨天說：「倘若政府未能有效管理邊界地區發生的事件，緬甸將會分裂成好幾部分。」
緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army）、塔安民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）和若開軍（Arakan Army）聲稱，他們已奪取數十座前哨站，並封鎖通往中國的多條重要貿易路線。
緬甸軍政府已坦承失去對一個重要貿易樞紐的控制，但已多日未對戰事進展發表評論。
明穗是在國防與安全委員會（National Defence and Security Council）會議上發表上述評論，與會人士還有軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）和其他軍方高層。
明穗是前民選領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府時期的副總統，緬甸軍方2021年奪權，罷黜文人政府領袖翁山蘇姬，並在之後指派明穗擔任代理總統。
明穗表示，由於軍政府部隊的生命犧牲，（國家）可以恢復某種程度的穩定。他並未進一步說明細節。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1121109