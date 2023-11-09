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緬北叛軍武裝攻擊持續　緬甸總統稱國家恐陷分裂

▲緬甸北部多地近日爆發戰事，有波及中緬邊境，如雲南瑞麗的跡象。（圖／翻攝自自由亞洲電台）
▲緬甸北部多地近日爆發戰事，有波及中緬邊境，如雲南瑞麗的跡象。（圖／翻攝自自由亞洲電台）

中央社

（中央社仰光9日綜合外電報導）國營媒體今天報導，軍政府支持的緬甸總統明穗表示，倘若軍方無法粉碎毗鄰中國邊界的少數民族武裝團體聯合攻勢，緬甸恐將陷入分裂。

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法新社報導，緬甸北部靠近中國邊境的撣邦（Shan State）近2週來戰鬥激烈，分析家指出，這可能是緬甸軍方自2021年政變奪權以來面臨的最大軍事挑戰。

根據軍政府控制的報紙「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar），總統明穗（Myint Swe）昨天說：「倘若政府未能有效管理邊界地區發生的事件，緬甸將會分裂成好幾部分。」

緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army）、塔安民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）和若開軍（Arakan Army）聲稱，他們已奪取數十座前哨站，並封鎖通往中國的多條重要貿易路線。

緬甸軍政府已坦承失去對一個重要貿易樞紐的控制，但已多日未對戰事進展發表評論。

明穗是在國防與安全委員會（National Defence and Security Council）會議上發表上述評論，與會人士還有軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）和其他軍方高層。

明穗是前民選領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府時期的副總統，緬甸軍方2021年奪權，罷黜文人政府領袖翁山蘇姬，並在之後指派明穗擔任代理總統。

明穗表示，由於軍政府部隊的生命犧牲，（國家）可以恢復某種程度的穩定。他並未進一步說明細節。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1121109

 

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