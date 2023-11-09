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分享高雄淨零碳排經驗！中信金控與工研院辦淨零永續關鍵行動論壇

▲工研院與中信金控舉辦淨零永續關鍵行動論壇。(圖／工業技術研究院提供)
▲工研院與中信金控舉辦淨零永續關鍵行動論壇。(圖／工業技術研究院提供)

記者黃守作／高雄報導

工業技術研究院與中國信託金融控股公司8日在高雄市萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，從政策、綠色金融及新興科技，為台灣邁向2050年淨零排放提供建言，並分享台灣知名企業減碳實務及碳權交易商機，期協助參與企業掌握淨零技術、永續資金、碳權資產等淨零永續三大關鍵。

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▲工研院與中信金控舉辦淨零永續關鍵行動論壇。(圖／工業技術研究院提供)
▲工研院與中信金控舉辦淨零永續關鍵行動論壇。(圖／工業技術研究院提供)
工業技術研究院與中國信託金融控股公司淨零永續關鍵行動論壇活動，在高雄市長陳其邁、中國信託金控總經理陳佳文、工研院副院長張培仁、國家發展委員會副主委施克和、金融監督管理委員會副主委蕭翠玲等人，為論壇揭開序幕，有政府代表、標竿企業及國內外專家參與座談，共同推動供應鏈永續解決方案，從碳熱點分析、碳排深度診斷、減碳技術輔導等項目，協助中國信託企業客戶實質減碳，邁向淨零排放。

▲工研院副院長張培仁致詞。(圖／工業技術研究院提供)
▲工研院副院長張培仁致詞。(圖／工業技術研究院提供)
工業技術研究院副院長張培仁表示，面對2050淨零排放挑戰，工研院自2021年成立淨零永續策略辦公室，深耕能源供給、需求使用、低碳製造、環境永續、經貿法規等五大面向，積極推動產業淨零轉型，更透過永續碳管理平台，協助企業計算產品生命週期碳足跡，找出減碳熱點，目前已吸引逾700家廠商加入，並以先進減碳技術研發，成功協助半導體、能源、石化、鋼鐵、農業、電子商務、傳產等多家企業淨零轉型。

張培仁說，為加快產業減碳腳步，今(112)年工研院更與中國信託銀行攜手，推動供應鏈永續解決方案，從碳熱點分析、碳排深度診斷、減碳技術輔導等項目，協助中國信託企業客戶實質減碳，共同邁向淨零排放，未來，工研院將持續對焦市場需求，匯聚各界專家智慧能量，協助產業厚植淨零時代競爭力。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府提供)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府提供)
高雄市長陳其邁指出，高雄市排碳量約占全國20%，未來如何將碳負擔轉化成為碳資產，這是高雄的挑戰也是機會，面對碳權市場需求，高雄已成立淨零學院，也需要包含中國信託在內的金融機構、金管會推出的綠色金融3.0計畫，引導資金投入相關減碳技術，以加速達成國家減碳目標，期盼綠色金融等市場，能以高雄為基地，直接接軌國際市場。

陳其邁建議主管機關金管會，針對相關金融企業依所提的碳權計畫，作為取得資金或金融協助的主要指標，減碳越多即可優先獲得或增加利息補貼，全力推動減碳，他認為鋼鐵、石化等傳統產業達成零碳十分困難，政府在碳權、盤查、負碳、交易等減碳過程中，應提供足夠資源與協助，鼓勵企業投入減碳行列，逐步落實零碳，以達成公正轉型。

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