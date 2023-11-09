分享高雄淨零碳排經驗！中信金控與工研院辦淨零永續關鍵行動論壇

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工業技術研究院副院長張培仁表示，面對2050淨零排放挑戰，工研院自2021年成立淨零永續策略辦公室，深耕能源供給、需求使用、低碳製造、環境永續、經貿法規等五大面向，積極推動產業淨零轉型，更透過永續碳管理平台，協助企業計算產品生命週期碳足跡，找出減碳熱點，目前已吸引逾700家廠商加入，並以先進減碳技術研發，成功協助半導體、能源、石化、鋼鐵、農業、電子商務、傳產等多家企業淨零轉型。
張培仁說，為加快產業減碳腳步，今(112)年工研院更與中國信託銀行攜手，推動供應鏈永續解決方案，從碳熱點分析、碳排深度診斷、減碳技術輔導等項目，協助中國信託企業客戶實質減碳，共同邁向淨零排放，未來，工研院將持續對焦市場需求，匯聚各界專家智慧能量，協助產業厚植淨零時代競爭力。
高雄市長陳其邁指出，高雄市排碳量約占全國20%，未來如何將碳負擔轉化成為碳資產，這是高雄的挑戰也是機會，面對碳權市場需求，高雄已成立淨零學院，也需要包含中國信託在內的金融機構、金管會推出的綠色金融3.0計畫，引導資金投入相關減碳技術，以加速達成國家減碳目標，期盼綠色金融等市場，能以高雄為基地，直接接軌國際市場。
陳其邁建議主管機關金管會，針對相關金融企業依所提的碳權計畫，作為取得資金或金融協助的主要指標，減碳越多即可優先獲得或增加利息補貼，全力推動減碳，他認為鋼鐵、石化等傳統產業達成零碳十分困難，政府在碳權、盤查、負碳、交易等減碳過程中，應提供足夠資源與協助，鼓勵企業投入減碳行列，逐步落實零碳，以達成公正轉型。