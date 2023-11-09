司機罷工、巴士被拖走！四方電巴老闆搞失聯 學生衰花4小時通車
台中市四方電巴傳出經營不善，先是69名司機領不到薪水，上個月集體罷工，導致市府必須調度其他業者代班路線，今傳出資方欠銀行2億元債務，銀行團自昨晚起拖走29部巴士，公司沒車、沒人已呈真空狀態。台中市府交通局長葉昭甫指出，市府也聯繫不上四方的董事長何義純，目前交通局收到法院執行命令，已暫停撥付補助款項給四方公司。
記者顏幸如／台中報導
擁有台中市最多電動巴士的四方客運公司爆出財務危機，即使領了市府補助款仍屢屢欠薪，引起60幾名司機不滿，上月17日發動大罷工，13條路線全部停駛！市府交通局緊急協調7家客運業者代駛綠4、68、88、242、243、245、248、249、352、354、355、365、922等線，但同業也鬧人力荒，各路線被迫大減班。有些依賴公車通勤的學生，每天花超過4小時來回，下午5點放學卻8點才回到家，正在開定期會的台中市議會，為此砲聲隆隆。
地方傳出身兼唐榮車輛董事長的何義純，自事件發生後神隱，日前市府勞工局進行勞資雙方第二次調解，因資方無人出席而破局。昨晚再爆疑似客運公司向銀行貸款2億卻未按期繳納，銀行連夜到四方客運的車場強制執行拖車，直到白天為止已拖走29部巴士。
台中市議會市議員陳俞融、陳淑華、曾威、林德宇等人，今（9）日在議會質詢時，質疑四方電巴員工、通勤族權益未受應有保障。交通局長葉昭甫坦言，市府連絡不上負責決策的何義純，也未收到四方公司的停業申請，但交通局已收到台中地方法院執行命令，後續將依執行命令，暫停撥付相關補助款項予四方公司。
至於四方公司原經營的13條路線，交通局已緊急協調其它業者全面代駛，盡量在不影響原有路線運能下，優先滿足尖峰時段民眾通勤通學的需求。