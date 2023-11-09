為北高雄漁船維修服務！嘉泰遊艇公司修造船廠新建廠房動土
嘉泰遊艇公司於今(9)日下午在興達漁港，舉行修造船廠新建廠房動土儀式，工程預計於116年7月底完成，興建2座修造船廠廠房及98席遊艇碼頭泊位，可增加政府租金、稅收等收益約34億元，並可創造在地就業機會逾300人，並為北高雄地區漁船，進行維修服務。
記者黃守作／高雄報導
嘉泰遊艇公司修造船廠新建廠房動土儀式，是由嘉泰遊艇公司董事長何妙娟與總經理龔俊豪共同主持，高雄市長陳其邁、秘書長郭添貴、立法委員邱志偉、市議員陳明澤，海洋局局長黃登福、科長葉宗賢、財政局局長陳勇勝等人與會，祈求與祝福工程平安順利。
高雄市長陳其邁表示，興達港是一座漂亮的魅力漁港，同時也是南台灣最大的重要基地，期望能夠加速開發，幫助在地民眾與地方共同繁榮。
陳其邁說，嘉泰遊艇公司修造船廠完工後，將可供北高雄地區漁船維修服務，亦可進行遊艇等各類船舶上架保養，未來高雄大大小小船隻都可以就近修理，除了價格較便宜，也可以照顧到在地漁民。
高雄市政府海洋局局長黃登福指出，興達漁港的修造船廠是全台第一座結合公私協力採BOT方式所興建，結合漁船修造、遊艇製造及觀光等產業，跨領域整合觀光行銷與遊艇碼頭管理，此BOT案營運後，除可提供興達漁港等北高雄漁船便利的修造服務及維修優惠，並將建構遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務的產業一條龍，在遊艇產業群聚效應下，將帶動周遭包括湖內、茄萣、永安、彌陀等地區的就業，地方相當期待跟看好，是非常重要的里程碑。