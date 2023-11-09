樂天「最美MC」身體亮紅燈！沐妍曝新規劃 宣布從這領域畢業了
有「凍齡女神」之稱的前樂天桃猿啦啦隊成員沐妍，擁有亮麗外貌和火辣身材，轉型成球場主持人，專業表現頗受球迷肯定，她還經營舞蹈室、斜槓直播帶貨工作，不過她9月腳部肌肉拉傷，一度掛起病號向球團告假，今（9）日無預警宣布將從直播領域畢業，讓許多粉絲不捨。
記者江芷稜／綜合報導
啦啦隊工作外表看似光鮮，其實必須配合成員排班、球季休息，薪水並不多，女神們通常都有其他副業才能維生，不少人選擇在直播平台和粉絲見面，展現唱歌多方面才藝吸引粉絲「抖內」、刷禮物，或者直播帶貨，增加不同收入來源。
沐妍9月左腳因不明原因疼痛，嚴重時腳尖碰到地板就痛到不行，必須靠吞止痛藥後才能減緩，照了X光後確定骨頭沒事，醫生研判是肌肉拉傷，只能貼藥膏固定、吃藥，讓腳多加休息。 身體掛起病號，讓沐妍重新省思人生規劃，她今在社群平台向粉絲們喊話，感謝大家從球賽、活動到直播，一直都陪著自己，為了以後設定的目標，必須為未來好好做規劃。
沐妍說，「經過深思熟慮之後，我想是時候從直播領域畢業了，謝謝大家在直播上幫助我完成了不少夢想，也成就了我不少好成績好回憶」，以後會花更多心思在品牌與週邊上，以其他方式陪伴大家。雖然少了直播互動，讓粉絲很不捨，但他們仍支持沐妍專心在球場上擔任MC工作，紛紛留言「畢業快樂」，表態未來一樣會繼續支持。
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