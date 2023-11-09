校外文化體驗 高史博帶學生探索百年鐵道及跨界皮影戲
文化部「走出校園─校外文化體驗」攜手高市府文化局，推出以表演藝術、視覺藝術與歷史文化三大主題規劃的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，邀請高中職、國中小學生走出校園，藉由一日藝文戶外教學親近高雄文化場域。其中「歷史文化」由高雄市立歷史博物館響應，推出「漫遊哈瑪星」及「遇見傳統與現代的光之路」二條路線，10月推動迄今已近800位師生參與。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏表示，博物館是多元學習的重要資源，師生透過遊程可建構生活中的文化與藝術記憶，高史博推出的二條路線8月開放報名即秒殺，10月開始的行程目前已迎接近800位師生參與，預計在明年將會有近2500人進入場館，期望學生連結在校所學與自身經驗，扎根高雄學的初步認識。
率先啟動的「漫遊哈瑪星」路線，聆賞高雄邁向現代化的鐵道發展，實際走訪位於哈瑪星地區的舊打狗驛故事館、哈瑪星台灣鐵道館，漫遊在高雄港舊車站與鐵道，並走入舊倉庫的鐵道模型世界，回顧從日本時代迄今，鐵道沿線所承載在地文化和生活記憶。「遇見傳統與現代的光之路」邀請學子走入正港小劇場欣賞跨界皮影戲《光之路》，參訪全球最大單一屋頂綜合劇院的衛武營。