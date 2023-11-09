林依晨嬌羞認愛過周渝民！《流星花園》3帥全追過 獨缺這一位
金馬影展今（9）日正式開幕，開幕片《車頂上的玄天上帝》劇組，導演黃文英率演員林依晨、仔仔周渝民、阮經天、林鉅、唐美雲共襄盛舉。以F4成員走紅的仔仔感到很驚訝，當年力挺的粉絲今天都有到場，卻被阮經天、林依晨笑虧：「我有追《流星花園》！」她說劇中3個男主角都愛過，唯獨朱孝天演出的西門沒有提到。
記者黃雅琪／台北報導
電影《車頂上的玄天上帝》取材自導演黃文英的故事，集結3位「元祖偶像」林依晨、周渝民、阮經天主演，今日齊聚金馬影展開幕現場，大批粉絲也到場應援，以F4成員走紅的周渝民直呼很驚訝，看見許多鐵粉始終如一追隨他：「彼此看著彼此成長，我進入家庭、婚姻也有了小孩，當年追星的迷妹也都步入家庭。」還開玩笑說小孩會代替媽媽來追星。
阮經天笑虧：「我小時候也是看你們的戲長大」，接著又與林依晨異口同聲說：「我有追《流星花園》！」至於是否幻想過自己是劇中女主角杉菜？林依晨燦笑表示：「先被花澤類（周渝民飾演）吸引，再來是美作（吳建豪飾演），後來又覺得暴龍（言承旭飾演）很帥，少女哪裡選的出來啦！」一旁的周渝民聽得啞口無言，雙手一攤表示無奈。
導演黃文英坦言從美術轉型導演的第一部電影，背負著不小的票房壓力，喊話觀眾在看完電影後，可以願意分享與推薦身旁朋友；至於本片監製侯孝賢，是否有對今天金馬影展開幕式活動表達想法？黃文英僅表示目前沒有聯絡上。《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。
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