為什麼65歲要退休？柯文哲要推關懷據點讓長輩繼續玩
民眾黨總統參選人柯文哲今（9）日參訪桃園市汴州里關懷據點，他聽取里長楊鑫坤的簡報後指出，全球很多國家都面臨人口結構老化現象，而台灣的問題不是人口老化，而是「老化速度太快」， 若能夠透過公私協力建立社區關懷據點，比花錢做長照有效，讓銀髮長者可以天天到據點與人互動，每個人都健康不生病，才是社區關懷據點設立的目標。
記者李春台／桃園報導
柯文哲今日由前立委鄭寶清及黨籍立委參選人賴香伶、李慕妍陪同參訪汴州里關懷據點。柯致詞表示，他2014年擔任台北市長時，全北市65歲以上人口佔14％，但8年市長還沒當完就已經超過20％。他說，人口老化不是問題，全世界65歲以上人口超過20％的國家很多，但台灣老年人口從7％上升到20％不到30年的時間，台灣人口結構面對突然老化現象，「問題不在老化，問題在快速老化」，變成社會上要找出模式照顧大家，目前台灣最普遍的就是雇用外勞照護長者，但他認為也不是一個很好的方法。
柯文哲說，自己最近有個想法「為什麼65歲一定要退休？」，他以女性平均壽命84歲為例，如果65歲就強迫退休，還有20年不知道要做什麼，若大家能改變對老年的想法，就可以繼續賺錢、繼續花錢、繼續玩。
柯文哲指出，65歲以上長者需要被照顧約佔15％，其他85％還是很健康，到處活動沒問題，而長照2.0不應一直關注那些需要被照顧的15％，目標是要如何讓另外85％的健康長者不但可以照顧別人，自己身體也很健康，這的確是很重要的觀念，若公私協力建立社區關懷據點，恐怕比去花很多的錢做長照有效。
柯文哲說，大家都希望最好不要生病;若生病，也是得小病;小病不會變大病;得了大病不會死;目前健保都在想最後一項「得了大病不會死」，但其實最重要的還是健康不生病。有了社區關懷據點，讓長者可以天天來據點，就像上班一樣，大家互相照顧，每個人都健康呷百二不生病，才是社區關懷的目標。
另外，針對地方期盼許久的桃園煉油廠遷移問題，柯文哲認為，煉油廠搬遷不是大問題，只要規劃好，否則現在煉油廠在這邊也怪怪的，交通不太對勁，若依照鄭寶清建議，將煉油廠搬到海邊，「可行性很高」。柯笑說，做任何事情，先想清楚划不划算，划算就可以做，就像把煉油廠遷到海邊去，把現址土地賣掉的錢拿來支付搬遷費，應該還有剩，「這可以做！」