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街頭有混過！賓士貓老大出手「霸氣鎖喉」　橘貓被哥教訓滿臉驚恐

▲賓士貓在玩耍時突然伸手教訓另一隻橘貓，甚至使出「鎖喉」招數，讓橘貓瞬間露出驚恐萬分的表情。（圖／翻攝自TikTok）
▲賓士貓在玩耍時突然伸手教訓另一隻橘貓，甚至使出「鎖喉」招數，讓橘貓瞬間露出驚恐萬分的表情。（圖／翻攝自TikTok）

記者賴禹妡／綜合報導

國外一名女飼主近日在TikTok分享一則影片，只見家中兩隻貓咪正在玩耍，沒想到其中一隻賓士貓卻突然伸手教訓另一隻橘貓，甚至使出「鎖喉」招數，讓橘貓瞬間露出驚恐萬分的表情，原來該隻賓士貓之前曾在外流浪過，身上還保留一些格鬥技巧，一不小心就顯露出街頭老大的舊習慣，畫面曝光後讓百萬網友全笑翻。 

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該名飼主前陣子收編了一隻浪貓「薩基（Thuggie）」，薩基原本是附近鄰居家出沒的流浪貓，去年才將牠收編回家，而家中本來就有一隻橘貓「明卡（Minkah）」，雖然薩基已經很習慣室內生活，且和明卡相處不錯，但偶爾還是會忍不住出現動手的「老習慣」。 

▲賓士貓在玩耍時突然伸手教訓另一隻橘貓，甚至使出「鎖喉」招數，讓橘貓瞬間露出驚恐萬分的表情。（圖／翻攝自TikTok）
▲退役街頭老大薩基使出鎖喉招數，明卡：「欸⋯那個⋯我們有話好好說好嗎？」（圖／翻攝自TikTok）
這天明卡就想和薩基玩耍，沒想到薩基一個伸手就將明卡緊緊鎖喉，明卡瞬間動彈不得，露出驚恐的表情。飼主透露，其實薩基和明卡相比算是體型嬌小的貓咪，只是可能因為薩基在外流浪過，格鬥技巧驚人，輕輕鬆鬆就能將明卡制服。 

影片曝光後，網友紛紛留言笑喊，「人家是真的有在外面混過的」、「角頭老大不是當假的」、「明卡惹錯人了」、「看來明卡要回去再練練」、「那表情像是看淡人間的愛恨情仇」。 

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