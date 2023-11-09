街頭有混過！賓士貓老大出手「霸氣鎖喉」　橘貓被哥教訓滿臉驚恐

我是廣告 請繼續往下閱讀
這天明卡就想和薩基玩耍，沒想到薩基一個伸手就將明卡緊緊鎖喉，明卡瞬間動彈不得，露出驚恐的表情。飼主透露，其實薩基和明卡相比算是體型嬌小的貓咪，只是可能因為薩基在外流浪過，格鬥技巧驚人，輕輕鬆鬆就能將明卡制服。
影片曝光後，網友紛紛留言笑喊，「人家是真的有在外面混過的」、「角頭老大不是當假的」、「明卡惹錯人了」、「看來明卡要回去再練練」、「那表情像是看淡人間的愛恨情仇」。
更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請鎖定「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台 」粉絲專頁
@simplylivingwithbriI think its important to note that Thuggie is a TINY cat compared to Minkah…. Little but mighty 😹💪🏼 #tuxedocatsoftiktok #orangecatsoftiktok #tuxedocats #orangecatbehavior #catswrestling #catloversclub #twocatsarebetterthanone #tuxedokitten #orangekitten #funnykittyvideo
♬ Funny - Gold-Tiger