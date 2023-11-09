國際交流形象月曆 新北、澳洲猛男消防員再度同框做公益
睽違4年，來自澳洲的10名猛男消防隊員，今（9）日來台與新北市政府消防局的2024年消防形象月曆代言消防員做交流，這也是澳洲消防員自2018年首度來台參與新北消防形象月曆發表會，2019年合作拍攝到2020年共同發行消防形象月曆後，再度同框宣傳消防形象月曆，展現消防夥伴的熱力與公益精神。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府消防局表示，全國首創的新北消防月曆推出至今已16屆，長期以來榮獲民眾讚賞目光，2024年的新北消防形象月曆以「消防強棒，新北之傲」為主題，結合消防、義消、職棒富邦悍將及啦啦隊員聯名拍攝，今日也特別邀請富邦育樂公司總經理陳昭如及職棒球員江少慶、李宗賢共同出席，一同參與這場跨國公益月曆交流盛會，展現消防英勇活力及棒球的熱血精神。
新北市政府消防局長李清安表示，消防人員全年無休守護人民安全，同時也積極參與公益活動，2024消防形象月曆在全家便利商店通路公益販售，月曆與桌曆採用不同版本照片，售價皆為119元，取自救災救護報案專線諧音119，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，銷售所得扣除必要成本將全數捐給好日子愛心大平台幫助弱勢族群。