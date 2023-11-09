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與蕭美琴情如兄妹！賴清德：完成副手人選「不承認也不否認」

▲2024總統大選將至，傳出「賴蕭配」成形。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲2024總統大選將至，傳出「賴蕭配」成形。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者陳佩君／台北報導

總統選舉逼近，「賴蕭配」呼聲高，民進黨總統參選人賴清德今（9）日受訪時表示，他與駐美代表蕭美琴情如兄妹，且對國家貢獻非常大；至於副手人選是否是蕭美琴，賴笑稱，人選考量已經差不多完成，但必須要在適當時間公布，「這我只能秉持外交的態度，不承認也不否認」。

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賴清德接受《REAL TALK》專訪，針對要選哪天登記參選？賴清德回應，看總幹事潘孟安決定哪一天，因為選舉都有步驟。

至於蕭美琴擔任副手呼聲高，賴清德指出，站在選舉步驟的考量，下星期就要公布不分區，接著再公布副總統，很多人推薦人選，比如蕭美琴，「我跟美琴是情如兄妹，我們都台南的，她是台南南師附小的傑出校友、也念中山國中，是一個台南市當時的女校，很難得她也考上台南女中，因為台南的關係，我們跟她很熟、很親近，有很多次聊天」。

賴清德提到，他也會安慰蕭美琴在花蓮的敗選，不過蕭只有感激花蓮鄉親、曾給她過機會，她能夠在花蓮服務鄉親很榮幸，她從來沒有覺得花蓮的鄉親虧欠她，她是非常好的一個人。

賴清德說，蕭在駐美代表任內，對國家貢獻非常大，因為她本身就是專業，不管是在求學階段，學的是國際關係政治，她也在總統府服務過，在國會時，又在外交跟國防委員會，在民進黨時，她也代表民進黨跟國際自由聯盟，或是國際婦女聯盟，做國際外交的工作，所以她到美國去，很快的讓美國政府跟美國國會信任她，她也是專業理性，所以變成是美國跟台灣，一座很重要也很穩固、很信賴的橋樑。

面對主持人追問是否為蕭美琴，賴清德坦言，人選考量已經差不多完成，但必須要在適當時間公布，「這我只能秉持外交的態度，不承認也不否認」。

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