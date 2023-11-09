與蕭美琴情如兄妹！賴清德：完成副手人選「不承認也不否認」

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於蕭美琴擔任副手呼聲高，賴清德指出，站在選舉步驟的考量，下星期就要公布不分區，接著再公布副總統，很多人推薦人選，比如蕭美琴，「我跟美琴是情如兄妹，我們都台南的，她是台南南師附小的傑出校友、也念中山國中，是一個台南市當時的女校，很難得她也考上台南女中，因為台南的關係，我們跟她很熟、很親近，有很多次聊天」。
賴清德提到，他也會安慰蕭美琴在花蓮的敗選，不過蕭只有感激花蓮鄉親、曾給她過機會，她能夠在花蓮服務鄉親很榮幸，她從來沒有覺得花蓮的鄉親虧欠她，她是非常好的一個人。
賴清德說，蕭在駐美代表任內，對國家貢獻非常大，因為她本身就是專業，不管是在求學階段，學的是國際關係政治，她也在總統府服務過，在國會時，又在外交跟國防委員會，在民進黨時，她也代表民進黨跟國際自由聯盟，或是國際婦女聯盟，做國際外交的工作，所以她到美國去，很快的讓美國政府跟美國國會信任她，她也是專業理性，所以變成是美國跟台灣，一座很重要也很穩固、很信賴的橋樑。
面對主持人追問是否為蕭美琴，賴清德坦言，人選考量已經差不多完成，但必須要在適當時間公布，「這我只能秉持外交的態度，不承認也不否認」。
更多「2024大選」相關新聞。