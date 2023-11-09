轉發Joeman道歉影片惹罵引退讚潮！阿滴、魚乾道歉：會更注意發言
網紅Joeman（翁雋明）6日遭警方在住家搜到大麻，陷入染毒風波後，Joeman火速拍影片道歉止血，人緣極佳的他，擁有一票YTR好友力挺，轉發道歉影片，為他打氣加油，不過也因此引起粉絲反感，認為是在認同犯罪行為，爆退讚潮。曾轉發Joeman影片的阿滴和魚乾都紛紛道歉；阿滴親上線火一一在YT回覆留言道歉，表示「只是想鼓勵朋友好好面對錯誤」、「會更注意自己未來的發言」。而宣稱Joeman是「最尊敬的創作者」的YTR魚乾，也發限動道歉止血：「絕對沒有贊同違法行為。」
記者黃盈容/綜合報導
Joeman發布道歉影片後，YT圈好友相繼轉發影片力挺，包含阿滴、魚乾、菜渣、百靈果、Cheap等，內容大多是認可Joeman勇於認錯的態度，希望Joeman能努力度過難關，而Joeman也轉發好友們的限動並感謝對方，但也引起網友反感。
阿滴和Joeman擁有好交情，第一時間也轉發道歉影片鼓勵對方，因此網友紛紛在阿滴YT留言，痛批他支持犯罪。對此，阿滴也留言回覆大家，表示「我限動寫說要Joeman『整理情緒，面對錯誤，邁向末來』被一些人解讀成我在挺犯罪，我覺得這曲解了我的本意。我只是想鼓勵朋友好好的面對錯誤，不合法的事情就不應該做」、「最近的討論我都有看到也理解大家，在意的點，以後會更注意自己未來的發言」。
魚乾之前多次與Joeman合作，在Joeman發道歉影片後，她率先在IG轉發力挺，並說：「我最尊敬的創作者，這次做錯事，勇於面對並改過，還是給你讚！」不過，卻因此被網友砲轟。魚乾相隔2天，也回應表示：「絕對沒有贊同違法行為，我應該表達得更加清楚堅定，之後我會更加謹言慎行，非常抱歉，對不起。」
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