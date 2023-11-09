法國向加薩追加8000萬歐元人道援助 馬克宏籲停火：必須保護平民
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（9）日在巴黎召開加薩人道援助會議，宣布追加8000萬歐元人道援助加薩，同時再次呼籲停火。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，馬克宏強調加薩地區的平民必須受到保護，「這是沒有談判餘地的」，馬克宏多次重申保護平民的重要性，而為了實現這目標，馬克宏指出需要儘速達成人道主義暫停（humanitarian pause），而之後就是要雙方停火。馬克宏同時呼籲哈馬斯立即無條件釋放所有人質。
聯合國巴勒斯坦難民救濟處（UNRWA）官員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在會議上指出，人道主義原則目前並未在加薩落實，目睹成千孩童每天只為了一塊麵包與一杯水在乞求，讓人感到心碎。
聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）則警告，「當前的衝突是一場可能吞噬該地區的野火」，並重申雙方應該立即停火。葛瑞菲斯特別強調，人道主義暫停也有其意義，但聯合國的主張是停火。
不過，這場在巴黎舉行的加薩人道援助會議，並沒有以色列方面的代表參加，外界普遍不認為這場會議能對目前的局勢產生實質影響。