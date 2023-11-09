PLG／楊敬敏、戴維斯皆遭禁賽 國王球團：盼能爭取改正裁罰內容
P. LEAGUE+ 紀律委員會今（9）日對於新北國王球員楊敬敏、戴維斯懲處裁定結果出爐，前者禁賽15場，後者禁賽20場、並罰款35萬，對此國王球團晚間發聲明表示，認為此判決判罰標準不明確，且聯盟未予以當事人說明事實背景的機會，希望能爭取改正判罰內容的機會。
記者黃建霖/綜合報導
P. LEAGUE+ 今邀集愛爾達電視董事長陳怡君、中華民國棒球協會副理事長趙士強、NOWnews副總編輯張勵德、桀彬國際法律事務所律師江皇樺等4名公正人士擔任紀律委員，共同討論新北國王球員楊敬敏及戴維斯季外違反聯盟規章之個人事件的後續懲處。考量是否觸法以及對聯盟形象所造成的傷害，會中裁定楊敬敏禁賽15場、戴維斯禁賽20場及罰款新台幣35萬元，兩人禁賽場次，將於本季開幕戰開始執行。
國王球團對此判決並未全盤接受，在聲明中指出，「按甫新通過之聯盟規章在判罰規範上並不完善，包括判罰標準不明確，且聯盟未予以當事人說明事實背景的機會，即逕為裁決及公告與大眾，已對球員及本球隊造成困擾。」
隨後也盼聯盟能夠藉由本次案件，由秘書長進行說明，以釐清前開問題。同時強調為確保各方權益的保障，「將依據新規章探尋所有爭取改正裁罰內容的機會」，且透過本次案件，促使聯盟在裁罰規範與處置上，建立更加明確且統一的判罰標準，以保障聯盟、球迷、球員及球隊的多方權益。