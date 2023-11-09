波蘭正妹來台對美食無感！最愛台灣「1優點」：沒好好宣傳很可惜
台灣最知名的優點除了人情味就是各縣市不同特色的美食，但一名波蘭正妹寶拉（Paula Rybaczuk）卻認為，許多亞洲國家也同樣有這些特點，反而是台灣的山岳應該多加推廣，沒有把台灣的好山宣揚到國外，是一件相當可惜的事情。
記者賴禹妡／綜合報導
寶拉近日接受YouTube《不要鬧工作室》頻道訪問，她透露自己曾在波蘭當過導遊，之後搬到冰島住3年，再移居到加拿大將近3年，最近7個月開始自助旅行。由於她在波蘭的家鄉地勢平坦，因此她一搬到冰島，就愛上了爬山這項興趣，開始四處征戰各國山頂。
寶拉表示，她某次在登山時，遇到來自亞洲的Eric，對方建議她可以去台灣爬山，因此她也著手安排來台灣的旅程，抵台第一天就立刻直奔雪霸國家公園，在短短一天內征服了標高3400多公尺的高山。
寶拉指出，台灣時常被外國遊客讚賞美食及人情味，但她覺得許多亞洲國家都有這些特點，甚至部分國家物價還比較便宜，比起這些優點，台灣的山岳沒有特別被宣傳才是非常可惜的事。
寶拉也直言，當她計劃安排在台灣之後的登山旅程時，發現許多知名高山在幾週前就要先申請許可證，這對於臨時起意或短期觀光旅客而言，是非常不方便的事情，甚至即使提早申請，若當天氣候不佳無法上山，就會在旅程中留下遺憾，「我完全支持為了保護自然而有管制，只是希望也許程序可以簡單化一些」。