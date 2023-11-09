因應潛在台海衝突　美軍訓練焦點轉向地面機動部隊

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這次演習是迄今為止在夏威夷舉行、規模最大的軍演活動。包括來自美國陸軍第25步兵師的5000多人以及紐西蘭、印尼、泰國、英國士兵都參與這次演習，美國空軍也提供支援。參演人員在島嶼叢林環境中練習與擁有先進裝備的敵軍進行戰鬥，具體項目涵蓋傘兵空降、遠程空中攻擊以及空中和海上補給等。
雖然官方並未宣布演習針對的特定對象，但美國國防部上月在向國會提交的報告中重申，它認為中國是「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），也是美國面臨「唯一有意願、也越來越有能力重塑國際秩序的競爭對手」。
儘管中國海軍擁有的船艦數量已超越美國，但現階段美國海軍的能力仍然較強。美國除擁有11艘航空母艦（相較於中國的3艘），還擁有其他優勢。不過，中國的主要關注點是附近海域，而美國海軍在全球各地運作。一旦台灣爆發衝突，許多美國資產需要時間才能抵達該地區。
作為近10年前啟動的太平洋防禦「棧道行動」（Operation Pathways）改革計畫的一部分，美國一直在增加與印太區域合作夥伴的演習次數。華府也正重新評估其士兵和陸戰隊在中國附近第一島鏈（包括日本西南部島嶼、台灣和菲律賓西北部）和第二島鏈（包括馬里亞納群島和美國領土關島）的行動方式。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國防分析師葛蘭姆（Euan Graham）告訴美聯社，這些島嶼可為美國提供機動部隊發射反艦和防空飛彈的平台，部隊也可以快速轉移陣地，以躲避敵方反攻。
葛蘭姆指出：「美國已透過前進部署和當地盟友而擁有位置優勢，因此它希望利用這種地理優勢位置。隨著中國海軍不斷擴張，這能協助美國克服其數量上的劣勢。美國必須盡其所能來縮小差距，地面部隊就是其中一部分。」
由於在第一島鏈和第二島鏈行動，需要獲得當地國家的同意，因此美國一直在努力鞏固並擴大該區域的聯盟關係。
此前，美國與菲律賓、韓國、日本、澳洲、印尼、泰國和印度進行大規模軍演。今年稍早，華府還與馬尼拉簽署擴大基地使用的協議。
在政治層面上，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週將展開他任內的第9次印太區域訪問，他將在印度、韓國和印尼停留，並「強調美國長期以來致力強化印太動態安全架構的深厚承諾」。奧斯汀的出訪計畫也會與國務卿布林肯（Antony Blinken）對東京、首爾和新德里的訪問重疊。
隨著台海緊張局勢持續升級，葛蘭姆說，美國利用島鏈的策略不僅可以嚇阻中國侵台的野心，也可確保中國為侵略行動付出沉重代價。
「只要擁有可由小型單位操作的遠程反艦飛彈和遠程防空飛彈，且這些飛彈在設計上具有彈性，且後勤能在危險情況下在無需補給的情況下運作，美國就可以做很多事情，來嚇阻中國（對台）動武。但如果事態發展到了緊要關頭，解放軍部隊接近台灣時，美軍也可以打消耗戰，讓中方付出代價。」
葛蘭姆還說，在可能的台海戰爭中，美國航艦打擊群仍可能在衝突中扮演重要角色，但它們更可能突然介入，然後迅速撤離。在這種情況下，「航艦打擊群勢必面臨較過去更高的風險，不過話說回來，航艦的設計本來就是要承擔更多風險」。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1121109