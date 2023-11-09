台中4國小生用「黃金葛汁」下毒害同學 被害家長提告求償102萬
今年4、5月期間，台中某國小發生4名女童將「黃金葛汁」摻入男同學的水壺下毒，造成對方噁心、頭暈、腹痛等症狀，事後男童母親決定向3名女學生及其家長提出民事告訴，共求償102萬元，至於為何未向另外一名女同學提告，是因為該名學生與家長坦承涉案，並且認錯、道歉。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，今年4月27日，加害的4名學生從校外帶進黃金葛，搗碎後加水，等到受害男童離開時，趁機將黃金葛汁加入水壺中，後續見效果不彰，5月4日又再度要下毒，被其他學生發現，全案才曝光。
事後，男童母親為了替兒子求一個公道，委由弟弟提告，向其中3位女同學以及家長求償2萬多元醫藥費和100萬元精神撫慰金。另外一名女同學未被提告，是因為家長坦承涉案，也願意向兒子認錯、道歉。
男童母親表示，目前事件的調查報告已經出爐，已確認女同學確實將黃金葛汁摻入水壺，希望其他3名女同學及家長能夠出面正式、誠懇地認錯道歉，讓此事儘快落幕。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110