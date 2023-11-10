人物／張忠謀讚推動台灣經濟奇蹟　健保跟他也有關！誰是李國鼎？

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張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎，包括總統蔡英文、宏碁創辦人施振榮、廣達董事長林百里、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、鴻海創辦人郭台銘、富邦金控董事長蔡明忠全都出席盛事，輝達創辦人黃仁勳及其夫人為了給張忠謀驚喜，還特地從美國飛來台灣。張忠謀致詞時表示，自己帶著無比榮幸與謙卑的心情來接受這個獎，因為「沒有李國鼎，就沒有台積電」。
回憶起「台灣科技教父」李國鼎，張忠謀說30多年前台積電草創時沒有資金，當時政府中李國鼎是唯一相信他的人。張忠謀說台積電的晶圓代工創新商業模式是自己的主意，但推動整個理念與說服政府投資的是李國鼎，張忠謀感念「沒有李國鼎，就沒有台積電」，李國鼎可以說是他生命中最大的恩人。
李國鼎學數學與物理起家 先後任經濟、財政部長與行政院政務委員
李國鼎（K.T.Li）於1910年1月於中國大陸江蘇江寧出生，小時候就在伯父開的私塾唸書，由於天資聰穎，9歲便讀完了四書和左傳，數學很好的他，以16歲的年紀就考入國立東南大學（後更名國立中央大學）數學系，後因興趣不符改轉入物理系，畢業後曾任教於金陵女子大學，1934年遠赴英國劍橋大學學習物理。
1937年中日戰爭爆發，當時已得到博士學位獎學金的李國鼎決定放棄學位返國效力，他不僅擔任武漢大學物理系教授，對天文有著喜好的他也曾在中央研究院天文研究所任職。1948年到台灣發展，曾任台灣造船公司總經理、美援會秘書長、經濟部長、財政部長、總統府資政等，2001年5月底逝世於台北市，享壽91歲，遺體歸葬於故鄉南京普覺寺之墓園。
推動農業到工業、從工業到科技 李國鼎贏得「台灣科技教父」美稱
李國鼎一生最為人所熟知的就是擔任經濟部長、財政部長與行政院政務委員長的各項政策，包括草擬「獎勵投資條例」、推動加工出口區，到後來協助策劃科技發展方案、創設科學園區、促進國際合作等。大家普遍認為，是他帶領台灣從農業社會邁向工業、工業再到科技發展2次重要的產業轉型。
像是1960年代，李國鼎為了吸引外資設廠，創設加工出口區，拓展外銷產業，台灣第一波經濟奇蹟就從這裡開始，之後他又成立工研院、新竹科學園區與資策會，不僅奠定台灣科技產業的基礎，也帶動台灣另一波經濟成長的高峰，他也贏得「台灣科技教父」的美稱。
李國鼎無私協助產業 營造台灣半導體成「一家人」
李國鼎科技發展基金會董事長王伯元曾說，台灣半導體產業是全球第二大的產值，2023年上看新台幣5兆元，有那麼大的成就，都要歸功於早年極力推崇半導體產業發展的李國鼎，因此台灣半導體公司飲水思源、特別懷念他。
王伯元提及李國鼎的信仰與精神涵蓋3個字：進、競、淨。李國鼎認為不僅公司要進步、國家也要進步，且要具備競爭力，然而科技日新月異，看李的生活卻很樸實簡單，在現今的李國鼎故居住了40年，畢生精力都以公正無私的態度協助每個公司發展，真的非常令人尊敬。
宏碁創辦人施振榮也曾說，自己跟他非親非故，但他卻很照顧宏碁、很照顧科技界，他的心懷是大家學習的對象。鈺創董事長盧超群也說，李國鼎傳承給大家的，就是李國鼎精神，那種一群人、一家人一起在做半導體的感覺，特別溫暖。
李國鼎行動力十足是點子王 推動百年大計全民健保
而前監察院院長、財政部長王建煊則形容李國鼎是腦筋動得很快、行動力十足的人，舉凡跟國外的貴賓談話或是報紙上看到的，都能聯想到很多其他的東西，且只要他一想好，就得立刻執行，最好明天就能給答案，就好像發動機一樣，只要他一動，其他人也要跟著動起來。
有幸曾經追隨李國鼎的前副總統蕭萬長也曾說，這位台灣財經界的巨人，從早期的美援運用，到公共建設、產業政策的規劃、財政、金融、國際合作等，每個領域都留下非常重大的貢獻，他為台灣留下來的寶貴資產，到今天我們還身受其惠，如大家熟知的全民健保，李國鼎其實是重要推手。
蕭萬長回憶，1988年自己擔任經建會副主委，李國鼎找他負責規劃「全民健保制度」，當時李國鼎多次與他深談，強調這是百年大計，但財務規劃一定要做好。果然，如今健保不僅是全國民眾滿意度與肯定度最高的公共政策，也成為世界各國推崇與參考的對象，但同時間健保的財務問題也是最大挑戰，現在看來李國鼎的觀點很有遠見且判斷十分正確。