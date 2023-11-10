雙11追劇優惠2023！Disney+、friDay影音、MyVideo共11家一文看懂

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活動日期：即起至11月14日
優惠內容：平均每天3.31元
「影劇暢看180天儲值方案」1194元，買180天送180天＋12張單片券，等於買一送一、原價2388元打對折，加起來約一年。
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📍影音雙11優惠：MyVideo 1111活動
活動日期：即起至售完為止
優惠內容：平均每天2.43元
豪華月租年卡365天序號888元（原價3000元，約3折）
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📍影音雙11優惠：愛奇藝 iQIYI 1111活動
活動日期：即起至11月14日23:59
優惠內容：平均每天3.26元
半年卡6個月890元（原價1420元，約6.3折）
年卡12個月1190元（原價1990元，約6折）
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📍影音雙11優惠：Netflix 1111活動
每年皆不舉辦雙11優惠，今年同樣未公布。
基本：每月270 元
標準：每月330 元
高級：每月390 元
📍影音雙11優惠：WeTV 1111活動
活動日期：11月11日10:00至11月27日9:59
優惠內容：最後6折
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📍影音雙11優惠：LINE TV 1111活動
活動日期：即起至11月12日
優惠內容：平均每天2.71元
年訂方案990元（原價1720元，約5.8折）
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📍影音雙11優惠：Disney+ 1111活動
活動日期：即起至11月15日
優惠內容：
限台灣大哥大月租用戶且未有Disney+綁約案
6個月標準方案每月99元（原價270元）
6個月高級方案每月149元（原價320元）
申辦以上6個月內，享電信帳單減免優惠171元
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📍影音雙11優惠：CATCHPLAY+ 1111活動
活動日期：即起至11月19日
優惠內容：平均每天2.4元
「超值訂閱」方案前6個月1299元，可3個獨立帳號平分，每帳號可2個裝置同時觀看。
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📍影音雙11優惠：KKTV 1111活動
活動日期：11月10日至12月31日
優惠內容：平均每天1.65元
買1個月送1個月99元（原價每月149元），限首購
買半年送半年888元（原價半年894元）
買1年送1年1688元（原價一年1788元）
買1季送1季888元（原價一季1197元），4人共享
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📍影音雙11優惠：Hami Video 1111活動
活動日期：即起至11月12日
優惠內容：平均每天3.04元
運動館1年1111元（原價2388元，約4.7折）
影劇館1年1111元（原價2388元，約4.7折）
電視館1年1111元（原價2016元，約5.5折）
網紅館1年1111元 （原價2388元，約4.7折）
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📍影音雙11優惠：四季線上 1111活動
活動日期：即起至11月13日
優惠內容：平均每天3.04元
四季豪華套餐1年1111元（原價1680元，約6.6折）
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📍影音雙11優惠：LiTV 1111活動
活動日期：即起至11月12日
優惠內容：平均每天5.45元
豪華組合餐1年1990元（原價3588元，約5.5折）
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