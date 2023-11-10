解放軍反貪風暴擴大！分析：習近平迷信預言、掌軍又自毀長城

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報導指出，習近平進入第3任期，按理說權力應該空前穩固，但近期有關他統治危機的負面消息卻不少，出事的將領表面說是涉貪或洩密，實際上應是被發現對習近平不忠。以李尚福為例，他是近年習近平重用的軍工幫（主要是裝備系統出身的將領及軍工企業老總）一員，包括丁來杭、周亞寧等將領，也全是習近平2016年完成軍改後獲提拔重用的，習現在等於打翻了自己親自審定的人事案，自毀長城。
報導聲稱，習近平在軍中折騰不斷，可能有3個原因：第一是被拿下的人真有問題，習用人不明。第二是習被管組織人事的親信欺騙。第三是因為習近平疑心太重，有特殊的「心病」，他越折騰，對下屬更加猜忌，底下人就越反感。
此外，報導還提到，習近平骨子裡非常相信中國古老的預言，害怕政變、暗殺預言成真，如中國著名預言書《推背圖》第四十六象，就預示著當權者遇兵變身敗：「讖曰：黯黯陰霾，殺不用刀。萬人不死，一人難逃。」「頌曰：有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁。東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮。」
消息人士透露，習近平身邊有高人指點，做了很多防範措施，對火箭軍的整肅就和預言有關：「習真的相信預言，很怕死。預言裡有拿著弓箭射的圖片，他認為跟火箭是對應的，所以他把火箭軍都撤了，抓起來。這是主要原因。」不過習近平的擔憂和疑慮可能正進一步擴大，到底「東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮」指的是誰，讓習近平睡不安枕卻又撒網難尋。