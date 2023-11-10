雙11咖啡今起「買1送1」！全家有濃拿鐵、抹茶　7-11寄杯買11送11

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📍門市｜11月10日至11月12日
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📍APP｜11月10日至11月12日
◾特大杯美式3入111元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
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📍門市｜即起至11月12日
限消費／繳費／EC寄取當筆加購
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠椰果四季春買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾四季春青茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
買11送11美式每日限量2萬組，珍珠奶茶、純奶茶每日限量2千組，限量商品在每日凌晨0時會重新補貨上架，本次優惠組合兌換時間至12月31日，囤貨要注意！
◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）
◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）
指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡