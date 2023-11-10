限5天！7-11「美式咖啡、辛拉麵」買2送2　全家拿鐵、冰棒買1送1

雙11咖啡今起「買1送1」！全家有濃拿鐵、抹茶　7-11寄杯買11送11

▲雙11咖啡優惠，今起全家拿鐵、抹茶拿鐵買1送1；7-11有特大杯美式買2送2，線上寄杯濃萃美式咖啡買11送11。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲雙11咖啡優惠，今起全家拿鐵、抹茶拿鐵買1送1；7-11有特大杯美式買2送2，線上寄杯濃萃美式咖啡買11送11。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（11）日正式迎接雙11到來，全家今（10）起限時3天，門市大杯特濃拿鐵、大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1優惠開跑，最夯的現擠霜淇淋不限支付方式買2送1；7-11則有特大杯美式買2送2，線上寄杯濃萃美式咖啡買11送11。

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🟡全家

📍門市｜11月10日至11月12日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

◾大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜11月10日至11月12日
◾特大杯美式3入111元，6.2折（原價60元、特價37元）

◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）

📍全家APP外送服務FamiNow，11月14日前單筆外送訂單滿111元即免運，11月10日至11月12日大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵限時買1送1。

▲「康康5」周末五六日登場，自11月10日至11月12日。（圖／全家提供）
▲「康康5」周末五六日登場，自11月10日至11月12日。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至11月12日
限消費／繳費／EC寄取當筆加購

◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾珍珠椰果四季春買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾四季春青茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）

◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

▲7-11即起至11月12日，到門市消費可加購特大杯美式買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11即起至11月12日，到門市消費可加購特大杯美式買2送2。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）

◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）

◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）

買11送11美式每日限量2萬組，珍珠奶茶、純奶茶每日限量2千組，限量商品在每日凌晨0時會重新補貨上架，本次優惠組合兌換時間至12月31日，囤貨要注意！

◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）

◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）

◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）

指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡

▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11將發動濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）
▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11將發動濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）

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