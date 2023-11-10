NBA／快艇四巨頭又輸了3連敗　美記者唱衰：是我不會交易Harden

MLB／大谷翔平睽違2年再奪大聯盟銀棒獎！季後瘋狂獲獎拿下5冠王

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，睽違2年再奪銀棒獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，睽違2年再奪銀棒獎。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日睽違2年再度拿下大聯盟銀棒獎，這也是他生涯第二次拿下，季後已經拿到5項獎項肯定，預計還有最高榮譽的ＭＶＰ等著他，而他也是繼鈴木一朗後，再度同時拿下MVP及銀棒獎的日本打者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平拿下指定打擊部門的最高榮譽，象徵他是美聯最強打者，2021年他同時拿下MVP、銀棒獎，去年一度入選工具人打者、指定打擊，但都槓龜。

大谷本季已經打下44轟，拿到美聯全壘打王寶座，本季打擊率3成04，95打點，OPS1.066，本季MVP很有機會，加上《棒球美國》已經票選他是年度MVP，選手投票他也拿到「最傑出球員」等，已經有五個獎項在手。

銀棒獎象徵各個位置最佳打者，鈴木一朗拿過2001、2007、2009年，3次銀棒獎肯定。

2023年大聯盟銀棒獎完整名單

美國聯盟

捕手: Adley Rutschman，金鶯
一壘手: Yandy Díaz，光芒
二壘手: Marcus Semien，遊騎兵
游擊手: Corey Seager，遊騎兵
三壘手: Rafael Devers，紅襪
外野手: Kyle Tucker，太空人
外野手: Julio Rodríguez，水手
外野手: Luis Robert Jr.，白襪
指定打擊: 大谷翔平
工具人: Gunnar Henderson，金鶯
最佳球隊: 德州遊騎兵

國家聯盟

捕手: William Contreras，釀酒人
一壘手: Matt Olson，勇士
二壘手: Luis Arraez，馬林魚
游擊手: Francisco Lindor，大都會
三壘手: Austin Riley，勇士
外野手: Ronald  Acuña Jr.，勇士
外野手: Mookie Betts，道奇
外野手: Juan Soto，教士
指定打擊: Bryce Harper，費城人
工具人: Cody Bellinger，小熊
最佳球隊: 亞特蘭大勇士

更多最多MLB熱門新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

MLB／大谷翔平超佛心！免費送日本全國小學生6萬個手套回饋社會

「全球最性感運動員」大谷翔平排第15　最性感是天后泰勒絲的男友

MLB／大谷翔平連3年進最佳陣容候選！千賀滉大首年就入圍最佳投手

MLB／大谷翔平可能拿到5年160億大約！遊騎兵總管：他很有能力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞