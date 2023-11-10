MLB／大谷翔平睽違2年再奪大聯盟銀棒獎！季後瘋狂獲獎拿下5冠王

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大谷本季已經打下44轟，拿到美聯全壘打王寶座，本季打擊率3成04，95打點，OPS1.066，本季MVP很有機會，加上《棒球美國》已經票選他是年度MVP，選手投票他也拿到「最傑出球員」等，已經有五個獎項在手。
銀棒獎象徵各個位置最佳打者，鈴木一朗拿過2001、2007、2009年，3次銀棒獎肯定。
2023年大聯盟銀棒獎完整名單
美國聯盟
捕手: Adley Rutschman，金鶯
一壘手: Yandy Díaz，光芒
二壘手: Marcus Semien，遊騎兵
游擊手: Corey Seager，遊騎兵
三壘手: Rafael Devers，紅襪
外野手: Kyle Tucker，太空人
外野手: Julio Rodríguez，水手
外野手: Luis Robert Jr.，白襪
指定打擊: 大谷翔平
工具人: Gunnar Henderson，金鶯
最佳球隊: 德州遊騎兵
國家聯盟
捕手: William Contreras，釀酒人
一壘手: Matt Olson，勇士
二壘手: Luis Arraez，馬林魚
游擊手: Francisco Lindor，大都會
三壘手: Austin Riley，勇士
外野手: Ronald Acuña Jr.，勇士
外野手: Mookie Betts，道奇
外野手: Juan Soto，教士
指定打擊: Bryce Harper，費城人
工具人: Cody Bellinger，小熊
最佳球隊: 亞特蘭大勇士
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