美股嚇跌！台股早盤跟著摔80點 緯創與廣達失神、生技與觀光亮眼
美國聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，指出如有必要，會毫不猶豫地進一步收緊政策。隨後美股四大指數昨（9）日均嚇跌，台北股市今（10）日早盤一度跌80多點，來到16663點，權值王台積電早盤跌3元，來到554元，跌幅0.3%。今日AI概念股漲跌互見，指標股緯創與廣達跌2%，緯穎卻逆勢上漲。而今日表現亮眼的有生技醫療與觀光旅遊股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數9日下跌220.33點，或0.65%，收33891.94點；那斯達克指數下跌128.97點，或0.94%，收13521.45點；標普500指數下跌35.43點，或0.81%，收4347.35點；費城半導體指數下跌20.34點，或0.59%，收3452.34點。
受到美股影響，台北股市今日早盤一度跌80多點，來到16663點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌3元，來到554元，跌幅0.3%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.6%，世界先進小漲、力積電跌0.8%。
其他重要電子股，如聯發科、鴻海、華碩、和碩都走跌，來到盤下的位置。宏碁、大立光跌逾1%，群創、友達與國巨也跌0.8%以上。AI股漲跌互見，指標股緯創與廣達跌2%，技嘉跌1%以上，英業達在平盤附近，緯穎卻逆勢漲0.5%，創意與勤誠漲1%多。
今日觀光旅遊股強勢，五福漲8%，寒舍與富野漲逾5%，山富、易飛網、燦星旅、老爺知、亞都漲3%，新天地漲2%，夏都、遠雄來、雄獅漲1%多。生技醫療族群也逆勢上揚，鑽石投資、中天、合一飆漲停，生華科漲7%，皇將漲6%、東生華、智擎、寶齡富錦、美時、ABC-KY、泰福-KY、杏輝、懷特漲2到4%。