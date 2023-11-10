雙十一購物狂潮不再？經濟不穩定 中國消費者花錢更趨謹慎
每年11月11日是中國許多網路購物平台發起大型促銷、催買氣的重要日子，10餘年來已演變成全行業一年一度的購物活動，甚至影響全球零售業。不過受到經濟下行、銷售放緩、競爭者太多等因素影響，有外媒分析稱，中國或許很難重演往年雙十一的盛況。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經亞洲》報導，每年的雙十一購物活動，中國的電子商務業者都會積極搶客，但近年電商產業有許多變化，策略也從基本的降價演變為一系列複雜的活動，加上直播銷售當道、其他購物節陸續出現，幾乎可說是全年都有折扣促銷，雙十一的光芒逐漸減弱。自2019年以來，雙十一活動的最後一天，各平台總銷售額都呈下降趨勢，2022年僅有2019年的75%。
報導指出，雙十一不再僅是讓潛在客戶願意打開錢包，還要抵禦來自競爭平台的挑戰，為了維持市場地位，傳統大型電商不僅被迫削價競爭，還得在改善平台體驗等方面，與對手一較高下。拼多多的崛起也持續威脅著阿里巴巴和京東。
此外，因為經濟不確定性高，消費者更加重視價格，對價格也相對敏感，而且某些消費者即使在某些項目減少支出，卻會在其他地方多花錢，消費模式複雜化，已不是一味講求低價就能被買單。
報導並引用一項針對3000名中國消費者進行的調查，顯示71%的人有意在2023年削減或維持零售支出，而2021年這一比例僅為49%。低收入消費者，尤其是在較小且不富裕之城市生活的Z世代，消費謹慎態度則更為明顯。