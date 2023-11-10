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NBA／喬丹本人否認無用　美媒：爵士主場Wi-Fi名稱為「喬丹推人」

▲「籃球之神」Michael Jordan是在1998年總冠軍賽第六戰到底有沒有推人，成為歷史上著名的懸問。（圖／美聯社／達志影像）
▲「籃球之神」Michael Jordan是在1998年總冠軍賽第六戰到底有沒有推人，成為歷史上著名的懸問。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

今（10）日美媒《ClutchPoints》在其推特上分享了一則趣事，他們表示「猶他爵士隊還沒有從喬丹（Michael Jordan）投進1998年NBA總冠軍賽絕殺中恢復過來」，並透露該主場的Wi-Fi名稱為「喬丹推人（JordanPushedOff）」。

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1998年猶他爵士和芝加哥公牛進行最後的決戰，第6戰最後時刻John Stockton命中關鍵三分球讓爵士領先3分，之後喬丹開始啟動，先是快速上籃推進拿2分，接著抄走Karl Malone手中的球，最後晃倒Bryon Russell並命中跳投完成反超，成就公牛第2次3連霸偉業。

不過從畫面來看，喬丹的手似乎輕輕送了Russell的臀部一把，因此一些人質疑這一球是否有推人嫌疑。儘管在那之後有許多球迷、媒體都對此感到好奇，訪問了許多球員、教練、甚至是當事人，但爭議始終沒有消除。

後來藉著2020年紀錄片《最後一舞》上映，喬丹本人也現身說法，再次強調自己沒有推人，「每個人都在說我推了他（Bryon Russell），根本在胡說八道。那是他自己移動時的慣性方向，我沒必要再去推一把。」▲Michael Jordan投進了在公牛隊的最後一球。（圖／美聯社／達志影像）

▲Michael Jordan在1998年總冠軍賽第六戰命中自己公牛生涯的最後一球，為芝加哥公牛帶回第6座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

不過鹽湖城當地人肯定不那麼想，爵士至今還沒有拿過冠軍，而1998年則是他們距離此目標最近的一次，也無怪乎在25年後，他們還是如此在乎，甚至用Wi-Fi網路來發聲，令人莞爾。

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