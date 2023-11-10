利菁連講3遍：我沒瞎！視覺朦朧「加柔焦濾鏡」 苦等眼角膜手術
主持天后利菁昨日突然發文自爆眼睛出狀況，淚眼婆娑地表示，醫師要她排隊等換眼角膜手術，原因是RK近視手術後保養出問題，導致視力受到影響，讓粉絲相當心疼，網友誤以為她會失明看不見，利菁今（10）日發文澄清「我不會瞎」，只是視覺變得模糊，彷彿加上柔焦濾鏡，特別提醒動過RK近視手術的20萬人要小心保養眼睛。
記者江芷稜／綜合報導
針對外界湧入臉書關心，利菁表示抱歉讓大家擔心，連說了3遍「我不會瞎」，目前狀況就是視力模糊，像加了柔焦濾鏡，其實眼睛出狀況，並非平常不保養身體，反而是過度保養出了錯，她曬出一大堆眼藥水的照片，這是她單人的使用量與庫存量，感嘆說「你能說我不認真保養自己嗎？」
利菁自嘲是20萬RK近視開刀者沒開好、又有1%結疤後遺症、且過度保養眼睛的幸運兒，才會發生狀況，必須等待他人捐贈眼角膜動手術，否則視覺會一直很朦朧，她會樂觀堅強面對，活得健康積極，已經將藥用眼藥水都丟棄了，並提醒其他20萬的開刀者別重蹈覆轍，「不要亂點含氨眼藥水」，感謝大家關心，粉絲也紛紛留言關心她狀況，希望她未來能順利動手術。
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