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利菁連講3遍：我沒瞎！視覺朦朧「加柔焦濾鏡」　苦等眼角膜手術

▲利菁突自爆近視手術失敗，必須等待眼角膜更換手術。（圖／資料照）
▲利菁突自爆近視手術失敗，必須等待眼角膜更換手術。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

主持天后利菁昨日突然發文自爆眼睛出狀況，淚眼婆娑地表示，醫師要她排隊等換眼角膜手術，原因是RK近視手術後保養出問題，導致視力受到影響，讓粉絲相當心疼，網友誤以為她會失明看不見，利菁今（10）日發文澄清「我不會瞎」，只是視覺變得模糊，彷彿加上柔焦濾鏡，特別提醒動過RK近視手術的20萬人要小心保養眼睛。

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▲利菁提醒大眾，開過RK近視手術的人，不要亂點含氨眼藥水。
▲利菁提醒大眾，開過RK近視手術的人，不要亂點含氨眼藥水。（圖／利菁FB）
針對外界湧入臉書關心，利菁表示抱歉讓大家擔心，連說了3遍「我不會瞎」，目前狀況就是視力模糊，像加了柔焦濾鏡，其實眼睛出狀況，並非平常不保養身體，反而是過度保養出了錯，她曬出一大堆眼藥水的照片，這是她單人的使用量與庫存量，感嘆說「你能說我不認真保養自己嗎？」

▲利菁曬出一堆眼藥水，表示自己因為保養過度眼睛發生問題，要大家別用含氨眼藥水。（圖 /利菁臉書）
▲利菁曬出一堆眼藥水，表示自己因為保養過度眼睛發生問題，要大家別用含氨眼藥水。（圖 /利菁臉書）
利菁自嘲是20萬RK近視開刀者沒開好、又有1%結疤後遺症、且過度保養眼睛的幸運兒，才會發生狀況，必須等待他人捐贈眼角膜動手術，否則視覺會一直很朦朧，她會樂觀堅強面對，活得健康積極，已經將藥用眼藥水都丟棄了，並提醒其他20萬的開刀者別重蹈覆轍，「不要亂點含氨眼藥水」，感謝大家關心，粉絲也紛紛留言關心她狀況，希望她未來能順利動手術。

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