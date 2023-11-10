名家論壇》黃創夏／富貴靠人幫的國民黨嘴臉

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於是，那些曾經宣稱「黑資料準備好了」兇殘對付郭台銘的國民黨人物們，又開始「溫情召喚」，郭台銘應該是和國民黨比較「近」的才對！
這種自己沒有本領打江山，一切只想靠人幫掠奪富貴的嘴臉，只能說，如果國民黨是噁心第二名，沒有人敢說自己是第一名。
國民黨真的是太噁心了，他們想要班師回朝的原因，並不是他們有多強的治理本領，而是想要靠「下架民進黨」的情緒騙到選票，換言之，就是想要靠民進黨的缺失，幫國民黨重掌富貴。
他們自己已經沒甚麼資源，所以先是誆騙郭台銘加入戰局，然後用密室政治做掉郭台銘，誘騙郭台銘「實現承諾」拿錢出來，郭台銘確實那時真是個政治白癡，被騙了，但也因此下決心奮力反撲。
於是，原本認為郭台銘是「重要的資產」之國民黨，覺得郭台銘的錢不香了，充滿銅臭味，不但抬出關公，甚至連對岸的宋濤都跨海發聲「天人共戮」。
這樣的情勢，讓沒骨氣自己打硬戰的國民黨，轉而寄希望於「藍白合」，還不知不覺當中，已陷台灣於「不安全」之疑慮當中。
眾所皆知，「血型」不合而亂輸血可能會有致命危機，更何況「基因」不相容則根本無法匹配，然而在「仇恨」和「慾望」的雙重幻想當中，國民黨和柯文哲還是樂此不疲地演出了「藍白合」的荒謬連續劇。
這樣的荒謬劇，是從《科學怪人》到《搞笑金瓶梅》，只是想要拼湊「柯文哲年輕的軀殼（年輕支持群）」來乘載「侯友宜衰老的器官（資深公民群）」，然而，這樣的組合根本沒有「靈魂」也沒有「思想」，只能依賴「仇恨」當驅動力！
《科學怪人》搞不成，他們越來越急迫，本該是「媒人」的朱立倫，找柯文哲「約會」還穿上「情人裝」，讓侯友宜高喊「新娘在這裡」。
在11月之後的演變，就像是《金瓶梅》中的「西門慶」、「潘金蓮」和「王婆」都亂了套，而且還有個自帶萬貫家產的「李瓶兒」，讓柯文哲可以在「火車」或「私人飛機」之間擺盪取利。
台灣公民於是眼睜睜的看著這群人，上演侯友宜口中的「分豬肉」，醜態畢露，路人皆笑！
許多人卻更是擔心害怕，這批只想「分豬肉」的傢伙，在還沒拿到「豬肉」之前就是如此的惡行惡狀，還成不了事，真的讓這些傢伙拿到「豬肉」了，以他們當前慾望橫流之表現，誰會相信所謂的「聯合內閣」、「第三波民主改革」有可能實現？
這批傢伙如果真的拿到了「豬肉」，在他們的這種什麼也談不攏、所有都擺不平的水準，台灣的國家安全挑戰、國防自主的整備、經濟發展的規劃、社會弱勢照顧、政府組織的運轉，都讓人感到「不確定」以及「不安全」！
這些傢伙已經搞錯方向，他們誤以為在這四年的國際情勢發展之下，台灣安全國際化、台灣價值國際化的局面之下，所謂的「亡國感」已經沒有四年前的普遍濃烈，越來越多的台灣人相信台灣也願意挺身保衛台灣，所以這批傢伙只想營造「討厭民進黨」的訴求。
他們卻忘了，自己的所作所為已經荒謬到讓更多人對他們充滿「厭惡感」，從「馬文君事件」之後，許多台灣都對這批人若掌權，台灣是否會因此「不安全」充滿了疑慮。
這批人卻已經有走火入魔之態，為什麼會要弄個「徐春鶯」出來？不得而知。但許多可怕的效果卻可能發生，具體地說，問題不在於「陸配參政權」，而是在這個事件很可能是「兩岸一家親」的投名狀，而且可能會衝擊到「兩岸互不隸屬」、是否要「法制化」的嚴肅課題！
如果台灣某些人因此就要動到《憲法增修條文》以及《兩岸關係條例》中，對於「國民」的法律界定，可能就會給中國扭曲為「台灣刻意破壞現狀」的藉口。
幸好，國安單位和執政當局腦袋還冷靜，沒有被挑撥到要去「修法」的陷阱，但看著這些人已經越來越亂出牌，還是要警惕一聲：小心，別讓台灣被他們搞成不安全！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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