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肺癌成癌症發生率之首！中斷大腸癌紀錄　「2族群」可公費篩

▲肺癌首度成為國人十大癌症發生人數之首，2021年個案人數達16880人。（圖／嘉基提供2020.07.20）
▲肺癌首度成為國人十大癌症發生人數之首，2021年個案人數達16880人。（圖／嘉基提供2020.07.20）

記者林志怡／台北報導

 衛福部國健署今（10）日公布2021年癌症登記報告，肺癌首度成為國人癌症發生人數第一位，原連續15年年台灣癌症發生率之首的大腸癌退居第二，癌症時鐘維持4分19秒，全癌症發生年齡中位數維持64歲，癌症時鐘則維持在4分19秒。

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依據國健署癌症登記資料，十大癌症發生人數依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌等，與2020年相比，肺癌與大腸癌序位互換，胰臟癌則前進2個名次、取代非何杰金氏淋巴瘤，成為發生人數第10位。

📍肺癌取代大腸癌居首

就整體癌症發生情況，國健署指出，2021年新發生癌症人數為12萬1762人，較109年減少217人，全癌症的標準化發生率為每10萬人口306.5人，較2020年下降4.8人。2021年全癌症發生年齡中位數為64歲，與2020年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除女性乳癌及肝癌延後1歲，其餘與2020年相同。

國健署統計顯示，2021年的原發肺、支氣管及氣管癌症個案數達16880人，較2020年增加0.6%、標準化死亡率為22.2%，較2020年的21.8%略有；原發大腸癌症個案數為16238人，較2021年的16829人減少2.1%，標準化死亡率為14.6%，與2020年相同。

📍2大族群可公費篩肺癌

此外，國健署指出，世界衛生組織指出，肺癌是全球癌症死因第一位，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，有下列任一肺癌風險因子且具健保身分的民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。

(一)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

(二)具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸未達15年之重度吸菸者。

▲衛福部國健署今（10）日公布2021年癌症登記資料，肺癌首度成為癌症發生人數之首。（圖／國健署提供）
▲衛福部國健署今（10）日公布2021年癌症登記資料，肺癌首度成為癌症發生人數之首。（圖／國健署提供）

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