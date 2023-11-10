肺癌成癌症發生率之首！中斷大腸癌紀錄　「2族群」可公費篩

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📍肺癌取代大腸癌居首
就整體癌症發生情況，國健署指出，2021年新發生癌症人數為12萬1762人，較109年減少217人，全癌症的標準化發生率為每10萬人口306.5人，較2020年下降4.8人。2021年全癌症發生年齡中位數為64歲，與2020年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除女性乳癌及肝癌延後1歲，其餘與2020年相同。
國健署統計顯示，2021年的原發肺、支氣管及氣管癌症個案數達16880人，較2020年增加0.6%、標準化死亡率為22.2%，較2020年的21.8%略有；原發大腸癌症個案數為16238人，較2021年的16829人減少2.1%，標準化死亡率為14.6%，與2020年相同。
📍2大族群可公費篩肺癌
此外，國健署指出，世界衛生組織指出，肺癌是全球癌症死因第一位，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，有下列任一肺癌風險因子且具健保身分的民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。
(一)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。
(二)具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸未達15年之重度吸菸者。