「作客媽祖」被二手變賣！信徒察覺有異通報 鹿港天后宮怒炸緝兇
彰化鹿港天后宮時常會有信徒申請「作客媽祖」，不過近日廟方發現，竟有不肖人士將作客媽祖放上網，當作落難販售，買家買完後發覺有異，便和天后宮聯繫，全案才因此曝光。
記者林莞茜／綜合報導
鹿港天后宮主委張偉東，在臉書上表示，近日接獲信眾善心告知及舉報，不肖之人以恭請做客為名，轉手到二手神明流通平台上做販售，現已有多家廟宇受害，也有多位信眾受騙，呼籲大眾如接觸到可疑人士，載著一車神明販售，敬請務必注意留心，並多詢問各家宮廟。
據了解，作客媽祖一般出借約一週就需歸還，但該名男子在11月初申借，但近日逾期未還，廟方為此也撥打兩支他留下的電話，只是都是假電話，而後有台中信眾，在二手神明網路平台買到鹿港天后宮的二手媽祖後，發現神尊脖子、身體香火燻黑痕跡明顯，認為應是長期受供奉的神尊，報警後向天后宮聯絡，才卻陣這尊神尊是作客神尊，而賣家是以假名來申請，再放到平台販售。
彰化鹿港天后宮表示，神尊已回來，管委會尚未決定是否提告，不過發現還有其他受害宮廟，都被相似手法申請作客神尊後，再放在網路平台販售，不過由於目前僅一個案，暫不會改變現行申請作客媽祖的申請方式。