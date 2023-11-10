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雙11優惠！爭鮮送「11盤折1盤」APP優惠券　大胃王挑戰還有3梯次

▲雙11當日，「爭鮮APP會員」到店消費，贈送「11盤現折1盤」APP優惠券票券。另外有大王王討戰賽，台北只在台大店舉辦，吃「壽司盤堆疊超過身高」就能「整單免費」，尚有3梯次可現場報名。（圖／記者陳明安攝）
▲雙11當日，「爭鮮APP會員」到店消費，贈送「11盤現折1盤」APP優惠券票券。另外有大王王討戰賽，台北只在台大店舉辦，吃「壽司盤堆疊超過身高」就能「整單免費」，尚有3梯次可現場報名。（圖／記者陳明安攝）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接明日11月11日、即雙11的到來，各家連鎖迴轉壽司品牌推出優惠，明（11)日當日，「爭鮮APP會員」來店消費，贈送「11盤現折1盤」APP優惠券票券。另台北台大店舉辦大胃王挑戰賽，只要吃「壽司盤堆疊超過身高」就能「整單免費」，尚有3梯次可現場報名。到全台壽司郎用餐，單筆消費滿11盤壽司送100元折價券，且壽司郎也有最新秋旬海味悄悄回歸，「3款海膽料理」最便宜2貫只要40元起。

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📌爭鮮
雙11當日，「爭鮮APP會員」到店消費，贈送「11盤現折1盤」APP優惠券票券，將於11月15日前發送，使用期限為11月16日～11月30日。另有干貝優惠，只剩今天，「北海道厚鮮干貝」買1貫送1貫，優惠只要60元(原價120元)。

另外有大胃王挑戰賽，全台只有草屯店與台大店有舉辦，只要吃「壽司盤堆疊超過身高」就能「整單免費」，目前還有11月14日、11月21日、11月28日可現場報名。

▲迴轉壽司「爭鮮大胃王挑戰賽」日前首場於台北台大店登場，157公分的特盛吃貨艾嘉「爆吃101盤」挑戰成功，還有3個梯次可以報名。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迴轉壽司「爭鮮大胃王挑戰賽」日前首場於台北台大店登場，157公分的特盛吃貨艾嘉「爆吃101盤」挑戰成功，還有3個梯次可以報名。（圖／記者蕭涵云攝）
📌壽司郎
雙11當天，至全台壽司郎店內用餐，單筆消費滿 11 盤壽司送 100 元折價券、22 盤壽司送 200 元折價券， 以此類推，最高可獲得 1000 元折價券。全台限量 28000 張，數量有限送完為止。

壽司郎期間限定「秋旬海味」即日起至11月26日，開吃智利海膽、鰹魚、紅葉鯛等海味，最讓海膽控鐵粉歡呼的，就是這次悄悄回歸「3款海膽料理」，除了澎湃的「海膽海苔包」及「海膽貝柱」，「海膽花枝軍艦」2貫只要40元。

▲雙11當天至全台壽司郎店內用餐，單筆消費滿 11 盤壽司送 100 元折價券，還有海膽控最常敲碗的「海膽海苔包」80元，「海膽花枝軍艦」則只要40元。（圖／壽司郎提供）
▲雙11當天至全台壽司郎店內用餐，單筆消費滿 11 盤壽司送 100 元折價券，還有海膽控最常敲碗的「海膽海苔包」80元，「海膽花枝軍艦」則只要40元。（圖／壽司郎提供）
📌藏壽司
有3款鮮味新菜，聯名「卡娜赫拉的小動物」則加碼推出粉紅兔兔及P助的全臉造型毛絨束口袋。

▲超萌「卡娜赫拉的小動物 毛絨束口袋」。（圖／翻攝自藏壽司FB）
▲超萌「卡娜赫拉的小動物 毛絨束口袋」。（圖／翻攝自藏壽司FB）

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