雙11優惠！爭鮮送「11盤折1盤」APP優惠券 大胃王挑戰還有3梯次
迎接明日11月11日、即雙11的到來，各家連鎖迴轉壽司品牌推出優惠，明（11)日當日，「爭鮮APP會員」來店消費，贈送「11盤現折1盤」APP優惠券票券。另台北台大店舉辦大胃王挑戰賽，只要吃「壽司盤堆疊超過身高」就能「整單免費」，尚有3梯次可現場報名。到全台壽司郎用餐，單筆消費滿11盤壽司送100元折價券，且壽司郎也有最新秋旬海味悄悄回歸，「3款海膽料理」最便宜2貫只要40元起。
記者葉盛耀/綜合報導
📌爭鮮
雙11當日，「爭鮮APP會員」到店消費，贈送「11盤現折1盤」APP優惠券票券，將於11月15日前發送，使用期限為11月16日～11月30日。另有干貝優惠，只剩今天，「北海道厚鮮干貝」買1貫送1貫，優惠只要60元(原價120元)。
另外有大胃王挑戰賽，全台只有草屯店與台大店有舉辦，只要吃「壽司盤堆疊超過身高」就能「整單免費」，目前還有11月14日、11月21日、11月28日可現場報名。
📌壽司郎
雙11當天，至全台壽司郎店內用餐，單筆消費滿 11 盤壽司送 100 元折價券、22 盤壽司送 200 元折價券， 以此類推，最高可獲得 1000 元折價券。全台限量 28000 張，數量有限送完為止。
壽司郎期間限定「秋旬海味」即日起至11月26日，開吃智利海膽、鰹魚、紅葉鯛等海味，最讓海膽控鐵粉歡呼的，就是這次悄悄回歸「3款海膽料理」，除了澎湃的「海膽海苔包」及「海膽貝柱」，「海膽花枝軍艦」2貫只要40元。
📌藏壽司
有3款鮮味新菜，聯名「卡娜赫拉的小動物」則加碼推出粉紅兔兔及P助的全臉造型毛絨束口袋。