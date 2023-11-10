影／蔡英文交付四項任務！張忠謀將出席APEC允諾「努力完成」

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蔡英文表示，APEC將在15日美國舊金山登場，要感謝張忠謀扛起重責大任，再次擔任我國領袖代表，出席這場重要的國際會議，APEC是亞太經濟中重要的經貿合作組織，也是各國對話協商的平台，這次是張忠謀從2018年以來，第6度代表她出席會議。
蔡英文指出，當今亞太區域正面臨地緣政治不確定性及全球供應鏈重組變局，APEC今年主題是「為各方創造韌性、永續未來」，聚焦相互連結、創新、包容等三大議題，希望為亞太區域實現永續發展的願景。
蔡英文也說，她期許張忠謀再次向APEC成員國、國際社會傳達四項訊息，第一，台灣將致力促進區域和平、繁榮發展，在全球供應鏈挑戰時刻，必須要攜手努力，降低區域衝突，共同為區域發展，創造和平穩健環境，台灣是國際可靠、安全、值得信賴的合作夥伴，會持續為區域和平發展貢獻心力；第二、台灣將跟各國合作，打造更具彈性的供應鏈，台灣所擁有的高端製造知識、人才，有助於全球供應鏈穩定，台灣願意與更多經濟體，分享培育人才、推動產業發展的經驗，相信透過合作，彼此可以發揮各自優勢，一起打造更多樣、更具彈性、更具韌性的供應鏈。
蔡英文提到，第三點，會努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、勞工、婦女的權益，也會以各具有前瞻性、效率的政策作為，來促進國內、亞太區域的均衡發展；第四，台灣呼籲各國經濟體，在以數位轉型帶動經濟發展同時，也應致力於縮小數位落差，中華台北的APEC代表，廣達電腦的張嘉淵技術長，為APEC經濟體成員提供的「Do AI your self」課程訓練廣受好評，這個努力提供了最佳案例，台灣願意在後續APEC中，提供更多資源，為縮小數位落差的目標做出貢獻。
蔡英文強調，台灣有能力也有意願，為世界做出更多的貢獻，相信借重張領袖代表豐富的經驗，台灣和APEC成員國除了能針對會議關切的議題加強交流，也能持續在各領域開創合作機會。
張忠謀則說，會朝總統期許方向而努力，相信沒有人會反對區域和平、繁榮發展，「我會努力完成總統給我的任務」。
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