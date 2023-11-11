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小甜甜布蘭妮遭賈斯汀掀性生活！他好友批炒作　反被爆恨天后16年

▲小甜甜布蘭妮在西班牙極樂旅遊。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮在西班牙極樂旅遊。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）

記者吳雨婕／綜合報導

美國天后小甜甜布蘭妮近期推出自傳《The Woman in Me》，抖出與「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）交往期間為男方墮胎一事，甚至因為受到這樣的刺激，讓她日日崩潰上工，還天天祈禱自己能骨折，這樣就能提早結束她不想要的演唱會。而對此，與賈斯汀是好友的知名作曲家提姆（Timbaland），則是認為小甜甜布蘭妮是在炒作，「因為這樣才能走紅。」

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針對小甜甜布蘭妮在自傳中提到在2000年懷了賈斯汀的孩子，最後決定墮胎，對於此事，提姆不以為意地表示：「賈斯汀應該要回擊那女孩。」還表示，他不會責怪小甜甜布蘭妮的口無遮攔，「因為只有這樣才能走紅，這就是當前娛樂圈社交媒體時代的遊戲規則。」

▲小甜甜布蘭妮（左）在回憶錄裡自爆曾為賈斯汀墮胎，23年前心碎內幕曝光，「他不想當爸」。（圖／美聯社／達志影像）
▲小甜甜布蘭妮（左）在回憶錄裡自爆曾為賈斯汀墮胎。（圖／美聯社／達志影像）
一段話引起軒然大波，許多小甜甜布蘭妮的粉絲要求提姆道歉，並挖出了提姆其實對小甜甜懷有幾十年的怨恨。有粉絲提到，早在2007年時，提姆就曾公開透露，小甜甜布蘭妮不屑他與賈斯汀汀布萊克，如果她想要與他們合作，她就必須先道歉，而想當然的這件事沒有發生，小甜甜布蘭妮當時繼續製作她的專輯《Blackout》，而且還有提姆的徒弟Danja作曲的作品，不過這並沒有讓兩人水火不容的關係緩和。

▲提姆痛批小甜甜布蘭妮爆出與賈斯汀汀布萊克的昔日情事，都是為了炒作。（圖／翻攝提姆IG）
▲提姆痛批小甜甜布蘭妮爆出與賈斯汀汀布萊克的昔日情事，都是為了炒作。（圖／翻攝提姆IG）
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