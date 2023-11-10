轉投資事業獲利加持！統一前三季每股賺2.95元

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在便利商店及流通物流事業部的表現上，受惠於台灣7-ELEVEN持續展店及菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、上海7-ELEVEN、統一生活（康是美）等均表現亮眼，有效挹注營收，加上家樂福營收於7月起開始併入合併報表，致累計至前三季便利商店及流通物流事業部整體營收較去年同期增加393.10億元，成長20.5%。
另外，包裝容器事業部因鐵產品平均售價低於同期，且受需求低迷因素影響銷量減少；但飲料包裝業務則隨著疫情結束，恢復以往需求表現，銷量較同期增加。致累計至前三季包裝容器事業部整體營收較去年同期減少91.33億元，衰退38.5%；製藥事業部表現上，則因客戶策略合作、針劑事業及學名藥用藥事業業務減少，致累計至前三季製藥事業部整體營收較去年同期減少1.85億元，衰退8.2%。
統一指出，統一中控本期淨利人民幣14.67億元，較去年同期增加3.21億人民幣，成長28.1%，主要是合肥統一配合政府徵收計畫處份部分土地及建物稅後利潤2.56億人民幣挹注，並受惠於原物料價格同比下跌，且各項費用支出等符合效益精進原則，致本期淨利成長。
統一超商本期淨利84.11億元較去年同期增加10.98億元，成長15.0%，主要是由於台灣7-ELEVEN持續展店，以及菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）等獲利增長挹注，致本期淨利成長。