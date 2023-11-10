英國QS亞洲大學排名！台大跌出20強　這所私校躍升近百名進步最快

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台大在QS的2020亞洲大學排名首次闖進前20強，之後在2021、2022和2023亞洲大學排名皆位居第19，這也是台大在該排行榜歷來最佳成績，今年則掉出前20強。
亞大表示，英國QS「亞洲最佳大學」排名，今年規模最大，評比後，有25國、857所大學院校列入排名；台灣有46所大學入榜，其中有14所大學名列前250大，亞大從去年21名，進步到第14名，衝高7名；在QS六大評鑑指標中，「學術聲望」和「雇主評價」佔比高，獲好評。
亞大創辦人蔡長海表示，英國QS的「亞洲最佳大學」排名，是全球學界和業界評斷大學的學術研究力、學生國際就業競爭力的重要指標之一，亞大能夠排名大躍進，彰顯辦學績效獲學術及企業肯定。
亞大校長蔡進發指出，創校23年的亞大，是國內最年輕的大學，10年來分別登上英國泰晤士報、英國QS、上海交大軟銀、美國新聞與世界報導等4大國際「最佳大學」排行，且畢業校友逐年增多，獲「企業最愛私大」。亞大今年定位為「生成式AI元年」，與哈佛、麻省理工學院、AWS亞馬遜、超微半導體AMD等合作交流，與世界潮流同步，提升學生的國際就業力。
亞大研發長許慶賢說，英國QS的評鑑指標包括「學術聲望」、「師生比」、「教職員論文引用數」、「雇主評價」、「國際學生比例」及「國際教職員工」比例等6項，亞大各項均表現不錯，尤其在「學術聲望」、「雇主評價」項目，表現佳。