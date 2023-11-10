果凍姐姐楊晨熙祕婚建商小開懷孕！坦承受驚了：期待龍寶寶到來
「果凍姐姐」楊晨熙雙喜臨門！9月就盛傳與邱姓建商小開男友祕婚懷孕的她，終於公開好消息，她在臉書坦承肚子裡有寶寶，笑稱自己「受驚了」（受精了），目前懷孕4個月，預產期是明年4月底，「雖然這陣子喜悲交錯，很像洗三溫暖，不過既然是上天送來的禮物，就順其自然接受，並期待龍寶寶的到來」，楊晨熙目前人在澳門度假，準備返台後再分享當媽媽的心情。
記者江芷稜／綜合報導
楊晨熙曾經與男星大飛（吳志慶）愛情長跑9年，在紐約求婚成功，沒想到論及婚嫁後，反而選擇和平分手，桃花很旺的她，之後跟邱姓建商交往，9月就被拍到現身婦產科，被爆出懷孕祕婚，但疑似因傳統習俗未滿3個月不公開，經紀人表示她是去看婦科疾病，否認升格當媽媽的喜訊，只強調有好消息會跟大家分享。
楊晨熙今日在臉書公布喜訊，並接受《三立新聞網》訪問，透露8月辦完慶生趴後，跟朋友許願明年誰生寶寶就再辦派對，返家發現抽屜有驗孕棒，驗了一下突然發現二條線，還以為眼睛花了，自己嚇了一大跳，反倒是男友非常淡定，就挑了證人有空的日期登記結婚，日期保密，但另一半還沒有正式求婚。
不過，她懷孕後胖了3公斤，初期孕吐嚴重，加上嚴重感冒身體不適，偶爾跟老公會吵架，心情起伏比較大，所以一直沒有公開喜訊；後來言歸於好之後，個性淡定的老公才說出有次陪她去產檢竟然偷哭，難得展現感性一面，楊晨熙透露預產期是明年4月底，之後會再辦寶寶性別趴跟朋友分享喜悅。
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