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民進黨新系輔選大將「聚眾淫亂」　晚上酒家激吻女子照片曝光

▲新黨立委參選人游智彬今日到民進黨中央黨部前，揭露民進黨組織部主任林正鴻頻繁出入酒店。（圖／游智彬提供）
▲新黨立委參選人游智彬今日到民進黨中央黨部前，揭露民進黨組織部主任林正鴻頻繁出入酒店。（圖／游智彬提供）

記者余祥／台北報導

民進黨陷入桃色風波，民進黨立委趙天麟日前遭爆與中國小三婚外情、行政院副院長鄭文燦遭流出與女子開房間的影片，新黨立委參選人游智彬今（10）日出示照片指出，賴清德選舉大將、現任民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家，聚眾淫亂，系統性讓民進黨機器染黑染黃？游智彬批，「性賴團隊」不只黨內性騷擾嚴重，還放任黨內高級幹部到處亂搞，敗壞社會風氣，應該被選民唾棄。

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▲民進黨組織部主任林正鴻遭爆流連酒店，激吻陪酒女性。（圖／游智彬提供）
▲民進黨組織部主任林正鴻遭爆流連酒店，激吻陪酒女性。（圖／游智彬提供）
游智彬質疑林正鴻身為民進黨組織部主任，薪水約九萬元，是否有足夠收入支付三天兩頭的「戰酒店」行動？如果錢不是自己出的，更可以進一步說明民進黨的執政就是權色交易？勢必有不為人知的政商勾結秘辛，絕對有人幫忙買單。

游智彬說，其中一張照片清晰看見林正鴻穿著DPP標誌的制服去酒店，民進黨裡面卻充斥一大堆貪財好色之徒，清也清不完，賴清德根本管不好自己的下屬，放任他們胡作非為，國政堪慮。

▲民進黨組織部主任林正鴻遭爆料常出入酒店。（圖／游智彬提供）
▲民進黨組織部主任林正鴻遭爆料常出入酒店。（圖／游智彬提供）
游智彬說，林正鴻頻繁出入酒家，高額消費與正常收入顯不相當的酒店尋歡行為，賴清德要不要為輔選大將的不檢行為道歉？一個整天出入聲色場所把酒言歡的執政團隊如何面對台灣人民？請問賴清德支持林正鴻的無良行為嗎？請問賴清德支持林正鴻欺騙老婆小孩的行為嗎？請問賴清德支持林正鴻的欺騙社會的行為嗎？

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